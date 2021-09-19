Наблюдатель ПА ОДКБ рассказал о явке на онлайн-голосовании
Наблюдатель ПА ОДКБ Йован Палалич рассказал о явке на онлайн-голосовании
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВыборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей, голосующих онлайн на выборах в Госдуму, высокая, электронное голосование организованно на самом высоком уровне, заявил РИА Новости международный наблюдатель Парламентской ассамблеи ОДКБ, генеральный секретарь Сербской народной партии, депутат Народной Скупщины Йован Палалич.
"Я хотел бы выразить своё удовольствие организацией выборов в России. Что касается технических вопросов, то все сделано на самом высоком уровне. Удивляет высокая явка избирателей, которые решили проголосовать дистанционно, отличная цифровизация избирательного процесса", - сказал Палалич, наблюдая за избирательным процессом на участке на Котельнической набережной в Москве.
Сербский парламентарий выразил уверенность, что "организация выборов в Москве может стать хорошим примером для других стран".
"Мы посетили вчера в Петербурге и сегодня в Москве несколько избирательных участков, и могу сказать, что избирательный процесс проходит в полном соответствии с законодательством страны и всем международным демократическим стандартами. Процесс прозрачен, никаких нарушений мы не заметили", - подчеркнул он.
Кроме того, по словам Палалича, "наблюдатели, которые представляют партии, участвующие на выборах, работают без проблем и препятствий".
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В настоящее время наблюдатели ПА ОДКБ работают на участковых избирательных участках в Москве и области, сообщается в Telegram-канале ПА ОДКБ. Они представляют парламенты всех государств – членов ОДКБ, впервые в составе миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ депутат Народной скупщины Сербии.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.