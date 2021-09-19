https://ria.ru/20210919/vybory-1750760142.html

Наблюдатель ПА ОДКБ рассказал о явке на онлайн-голосовании

Наблюдатель ПА ОДКБ рассказал о явке на онлайн-голосовании - РИА Новости, 19.09.2021

Наблюдатель ПА ОДКБ рассказал о явке на онлайн-голосовании

Явка избирателей, голосующих онлайн на выборах в Госдуму, высокая, электронное голосование организованно на самом высоком уровне, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:10

2021-09-19T11:10

2021-09-19T11:10

выборы в государственную думу

в мире

сербия

москва

одкб

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750654687_0:163:3351:2048_1920x0_80_0_0_4f00ff66cae40cc44c656b24e0c8780f.jpg

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей, голосующих онлайн на выборах в Госдуму, высокая, электронное голосование организованно на самом высоком уровне, заявил РИА Новости международный наблюдатель Парламентской ассамблеи ОДКБ, генеральный секретарь Сербской народной партии, депутат Народной Скупщины Йован Палалич."Я хотел бы выразить своё удовольствие организацией выборов в России. Что касается технических вопросов, то все сделано на самом высоком уровне. Удивляет высокая явка избирателей, которые решили проголосовать дистанционно, отличная цифровизация избирательного процесса", - сказал Палалич, наблюдая за избирательным процессом на участке на Котельнической набережной в Москве.Сербский парламентарий выразил уверенность, что "организация выборов в Москве может стать хорошим примером для других стран".Кроме того, по словам Палалича, "наблюдатели, которые представляют партии, участвующие на выборах, работают без проблем и препятствий".В настоящее время наблюдатели ПА ОДКБ работают на участковых избирательных участках в Москве и области, сообщается в Telegram-канале ПА ОДКБ. Они представляют парламенты всех государств – членов ОДКБ, впервые в составе миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ депутат Народной скупщины Сербии.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210919/yavka-1750757966.html

сербия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сербия, москва, одкб, госдума рф, россия