Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750756758.html
Явка избирателей на выборах в Белгородской области превысила 40 процентов
Явка избирателей на выборах в Белгородской области превысила 40 процентов - РИА Новости, 19.09.2021
Явка избирателей на выборах в Белгородской области превысила 40 процентов
Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Белгородской области и выборах депутатов Госдумы составила на 10.00 в воскресенье 40,84%, сообщил облизбирком. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:50
2021-09-19T10:50
выборы в государственную думу
политика
белгородская область
госдума рф
кпрф
лдпр
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750659408_57:0:3698:2048_1920x0_80_0_0_28c383da68a010b3079c642a1f477c54.jpg
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Белгородской области и выборах депутатов Госдумы составила на 10.00 в воскресенье 40,84%, сообщил облизбирком.К утру 19 сентября явка избирателей, с учетом голосования 17 и 18 сентября, составила 38,93%. По данным на 1 июля, в области зарегистрирован 1 225 678 избирателей."Активность избирателей Белгородской области. Избирателей проголосовало по состоянию на 10 часов 19 сентября 2021 года 500 254. Процент от числа избирателей, включенных в список избирателей на территории Белгородской области 40,84%", - говорится в сообщении.На должность губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов. Владимир Абельмазов был выдвинут региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Евгений Дремов - от ЛДПР, Юрий Осетров - от "Справедливая Россия - патриоты - за правду" и Кирилл Скачко от КПРФ. Врио губернатора Вячеслав Гладков был выдвинут региональным отделением "Единой России".На выборах губернатора Белгородской области 2017 года явка на 10.00 составляла 7,9%. На выборах в Госдуму в 2016 году на 10.00 мск явка составила 8,93%.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы.
https://ria.ru/20210919/perm-1750751932.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750659408_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3bd53998201ce6f2f0f05e5eade8dcae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, белгородская область, госдума рф, кпрф, лдпр, вячеслав гладков
10:50 19.09.2021
 
Явка избирателей на выборах в Белгородской области превысила 40 процентов

Явка избирателей на выборах главы Белгородской области на 10:00 превысила 40 процентов

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛюди голосуют на избирательном на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Центре культуры и досуга села Аскиз в Республике Хакасия
Люди голосуют на избирательном на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Центре культуры и досуга села Аскиз в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Белгородской области и выборах депутатов Госдумы составила на 10.00 в воскресенье 40,84%, сообщил облизбирком.
К утру 19 сентября явка избирателей, с учетом голосования 17 и 18 сентября, составила 38,93%. По данным на 1 июля, в области зарегистрирован 1 225 678 избирателей.
Женщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Центре культуры и досуга села Аскиз в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
10:01Выборы в Государственную думу
В Пермском крае явка на выборах в составила 23,52 процента на 20:00 субботы
"Активность избирателей Белгородской области. Избирателей проголосовало по состоянию на 10 часов 19 сентября 2021 года 500 254. Процент от числа избирателей, включенных в список избирателей на территории Белгородской области 40,84%", - говорится в сообщении.
На должность губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов. Владимир Абельмазов был выдвинут региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Евгений Дремов - от ЛДПР, Юрий Осетров - от "Справедливая Россия - патриоты - за правду" и Кирилл Скачко от КПРФ. Врио губернатора Вячеслав Гладков был выдвинут региональным отделением "Единой России".
Опрос
Каким способом вы проголосовали на выборах в Госдуму?
Проголосовали:
Вчера, 16:37Выборы в Государственную думу
На выборах губернатора Белгородской области 2017 года явка на 10.00 составляла 7,9%. На выборах в Госдуму в 2016 году на 10.00 мск явка составила 8,93%.
По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуПолитикаБелгородская областьГосдума РФКПРФЛДПРВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:58Глава Кубани проголосовал на выборах в Госдуму
13:58В МИД назвали число проголосовавших досрочно находящихся за рубежом россиян
13:57Матвиенко заявила о большом числе фейковых вбросов на выборах
13:57На Алтае признали недействительными более 90 бюллетеней
13:54На выборах в Госдуму во Франции проголосовали более 400 россиян
13:50В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей
13:49Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде
13:49Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, сообщили наблюдатели
13:46В Саратовской области проголосовал 41 процент избирателей на 12:00
13:42Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
13:41В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00
13:40Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
13:38Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
13:36Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
13:36В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
13:35Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов
13:34В Хабаровском крае закрылись избирательные участки
13:30В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать 1:04
13:23В Чувашии проголосовали почти 44 процента избирателей на 12:00
13:22Явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 21,13 процента
Лента новостейМолния