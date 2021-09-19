Явка избирателей на выборах в Белгородской области превысила 40 процентов
Явка избирателей на выборах главы Белгородской области на 10:00 превысила 40 процентов
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛюди голосуют на избирательном на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Центре культуры и досуга села Аскиз в Республике Хакасия
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Белгородской области и выборах депутатов Госдумы составила на 10.00 в воскресенье 40,84%, сообщил облизбирком.
К утру 19 сентября явка избирателей, с учетом голосования 17 и 18 сентября, составила 38,93%. По данным на 1 июля, в области зарегистрирован 1 225 678 избирателей.
"Активность избирателей Белгородской области. Избирателей проголосовало по состоянию на 10 часов 19 сентября 2021 года 500 254. Процент от числа избирателей, включенных в список избирателей на территории Белгородской области 40,84%", - говорится в сообщении.
На должность губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов. Владимир Абельмазов был выдвинут региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Евгений Дремов - от ЛДПР, Юрий Осетров - от "Справедливая Россия - патриоты - за правду" и Кирилл Скачко от КПРФ. Врио губернатора Вячеслав Гладков был выдвинут региональным отделением "Единой России".
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На выборах губернатора Белгородской области 2017 года явка на 10.00 составляла 7,9%. На выборах в Госдуму в 2016 году на 10.00 мск явка составила 8,93%.
По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы.