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Явка избирателей на выборах в Белгородской области превысила 40 процентов

Явка избирателей на выборах в Белгородской области превысила 40 процентов - РИА Новости, 19.09.2021

Явка избирателей на выборах в Белгородской области превысила 40 процентов

Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Белгородской области и выборах депутатов Госдумы составила на 10.00 в воскресенье 40,84%, сообщил облизбирком. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T10:50

2021-09-19T10:50

2021-09-19T10:50

выборы в государственную думу

политика

белгородская область

госдума рф

кпрф

лдпр

вячеслав гладков

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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Белгородской области и выборах депутатов Госдумы составила на 10.00 в воскресенье 40,84%, сообщил облизбирком.К утру 19 сентября явка избирателей, с учетом голосования 17 и 18 сентября, составила 38,93%. По данным на 1 июля, в области зарегистрирован 1 225 678 избирателей."Активность избирателей Белгородской области. Избирателей проголосовало по состоянию на 10 часов 19 сентября 2021 года 500 254. Процент от числа избирателей, включенных в список избирателей на территории Белгородской области 40,84%", - говорится в сообщении.На должность губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов. Владимир Абельмазов был выдвинут региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Евгений Дремов - от ЛДПР, Юрий Осетров - от "Справедливая Россия - патриоты - за правду" и Кирилл Скачко от КПРФ. Врио губернатора Вячеслав Гладков был выдвинут региональным отделением "Единой России".На выборах губернатора Белгородской области 2017 года явка на 10.00 составляла 7,9%. На выборах в Госдуму в 2016 году на 10.00 мск явка составила 8,93%.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, белгородская область, госдума рф, кпрф, лдпр, вячеслав гладков