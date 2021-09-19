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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750756121.html
В Узбекистане россияне активно голосуют на выборах в Госдуму
В Узбекистане россияне активно голосуют на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
В Узбекистане россияне активно голосуют на выборах в Госдуму
Граждане России, находящиеся на территории Узбекистана, активно голосуют на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:41
2021-09-19T10:41
выборы в государственную думу
политика
фергана
госдума рф
яблоко
ташкентская область
коммунисты россии
россия
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ТАШКЕНТ, 19 сен – РИА Новости. Граждане России, находящиеся на территории Узбекистана, активно голосуют на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.Избирательные участки для граждан РФ, постоянно проживающих в Узбекистане или находящихся в республике временно, открылись в 8.00 по местному времени (6.00 мск) в трех городах - Ташкенте, Самарканде и Фергане. Голосование продлится до 20.00 (18.00 мск).Избирательный участок № 8297 в Ташкенте создан при посольстве РФ в Узбекистане, участок № 8371 в Самарканде расположен в гостинице "Зилол-Бахт", в Фергане - № 8374 в гостинце "Азия-Фергана". Еще в трех городах Ташкентской области – Ангрене, Алмалыке и Чирчике - состоялось досрочное голосование.Первыми проголосовавшими в Ташкенте стали сотрудники посольства, но с самого утра к дипмиссии уже стали приходить остальные россияне. Люди заходят в посольство без суеты, не создавая очередей. На входе сотрудники дипмиссии выдают каждому маску, перчатки и ручку для заполнения бюллетеня."Голосование проходит в штатном режиме, инцидентов и жалоб не зафиксировано. Все голосующие с пониманием относятся к мерам социальной дистанции и индивидуальной защиты от пандемии", - сообщил РИА Новости председатель УИК, заведующий консульским отделом посольства РФ Валерий Громушкин. По его данным, на 12.00 (10.00 мск) в Узбекистане проголосовал уже 401 человек, в том числе в Ташкенте – 335 избирателей.В голосовании на парламентских выборах 18 сентября 2016 года на территории Узбекистана приняло участие 1 тысяча 11 российских избирателей.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, фергана, госдума рф, яблоко, ташкентская область, коммунисты россии, россия
10:41 19.09.2021
 
В Узбекистане россияне активно голосуют на выборах в Госдуму

Россияне, находящиеся на территории Узбекистана, активно голосуют на выборах в Госдуму

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке №8159 в посольстве России в Киргизии
Избиратель голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке №8159 в посольстве России в Киргизии - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ТАШКЕНТ, 19 сен – РИА Новости. Граждане России, находящиеся на территории Узбекистана, активно голосуют на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.
Избирательные участки для граждан РФ, постоянно проживающих в Узбекистане или находящихся в республике временно, открылись в 8.00 по местному времени (6.00 мск) в трех городах - Ташкенте, Самарканде и Фергане. Голосование продлится до 20.00 (18.00 мск).
Члены участковой избирательной комиссии №51 пломбируют переносные урны для голосования вне помещения для голосования перед открытием избирательного участка - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
10:29Выборы в Государственную думу
Во Франции открылись избирательные участки на выборы в Госдуму
Избирательный участок № 8297 в Ташкенте создан при посольстве РФ в Узбекистане, участок № 8371 в Самарканде расположен в гостинице "Зилол-Бахт", в Фергане - № 8374 в гостинце "Азия-Фергана". Еще в трех городах Ташкентской области – Ангрене, Алмалыке и Чирчике - состоялось досрочное голосование.
Первыми проголосовавшими в Ташкенте стали сотрудники посольства, но с самого утра к дипмиссии уже стали приходить остальные россияне. Люди заходят в посольство без суеты, не создавая очередей. На входе сотрудники дипмиссии выдают каждому маску, перчатки и ручку для заполнения бюллетеня.
Выборы в Госдуму. День второй
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

В России продолжается трехдневное голосование, по итогу которого выберут депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов.

Женщина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском
1 из 13

В России продолжается трехдневное голосование, по итогу которого выберут депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Сегодня избирательные участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера.

Молодая женщина с дочкой голосуют на избирательном участке №51 на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском
2 из 13

Сегодня избирательные участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Дистанционно сделать выбор могут жители Москвы, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также города Севастополя.

Сотрудница участковой избирательной комиссии №51 города Петропавловска-Камчатского демонстрирует Федеральный Закон о выборах депутатов Государственной думы
3 из 13

Дистанционно сделать выбор могут жители Москвы, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также города Севастополя.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

Женщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Центре культуры и досуга села Аскиз
4 из 13

Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

По всей стране проводят свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней, на них заместят более 31 тысячи мандатов.

Сотрудники участковой избирательной комиссии №51 пломбируют стационарные урны для голосования перед открытием избирательного участка на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском
5 из 13

По всей стране проводят свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней, на них заместят более 31 тысячи мандатов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Курсанты Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского на избирательном участке №919 во Владивостоке
6 из 13

Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Как заявил председатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за выборами Максим Григорьев, голосование идет активно и подготовлено на высоком уровне.

Мужчина голосует на избирательном участке №254 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Доме культуры села Бея в Республике Хакасия
7 из 13

Как заявил председатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за выборами Максим Григорьев, голосование идет активно и подготовлено на высоком уровне.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Около полумиллиона наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса подали заявку в этом году.

Сотрудница участковой избирательной комиссии во время работы на избирательном участке №51 на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском.
8 из 13

Около полумиллиона наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса подали заявку в этом году.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

За процессом следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению.

Женщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Центре культуры и досуга села Аскиз в Республике Хакасия
9 из 13

За процессом следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

На площадках центров общественного наблюдения находятся более 380 международных наблюдателей.

Женщина во время голосования на избирательном участке №51 на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском
10 из 13

На площадках центров общественного наблюдения находятся более 380 международных наблюдателей.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Явка среди проголосовавших онлайн к 14:40 достигла 70 процентов.

Агитационная бригада из артистов культурного центра Сайдаш выступает у избирательного участка № 351 в Казани
11 из 13

Явка среди проголосовавших онлайн к 14:40 достигла 70 процентов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанк

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на избирательном участке в Москве
12 из 13

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы.

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Министр иностранных дел Сергей Лавров отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в школе в Малом Кисловском переулке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на избирательном участке в Москве
13 из 13

Министр иностранных дел Сергей Лавров отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в школе в Малом Кисловском переулке.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 13

В России продолжается трехдневное голосование, по итогу которого выберут депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
2 из 13

Сегодня избирательные участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
3 из 13

Дистанционно сделать выбор могут жители Москвы, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также города Севастополя.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
4 из 13

Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
5 из 13

По всей стране проводят свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней, на них заместят более 31 тысячи мандатов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
6 из 13

Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 13

Как заявил председатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за выборами Максим Григорьев, голосование идет активно и подготовлено на высоком уровне.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
8 из 13

Около полумиллиона наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса подали заявку в этом году.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
9 из 13

За процессом следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
10 из 13

На площадках центров общественного наблюдения находятся более 380 международных наблюдателей.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
11 из 13

Явка среди проголосовавших онлайн к 14:40 достигла 70 процентов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 13

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы.

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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13 из 13

Министр иностранных дел Сергей Лавров отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в школе в Малом Кисловском переулке.

© РИА Новости / Максим Блинов
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"Голосование проходит в штатном режиме, инцидентов и жалоб не зафиксировано. Все голосующие с пониманием относятся к мерам социальной дистанции и индивидуальной защиты от пандемии", - сообщил РИА Новости председатель УИК, заведующий консульским отделом посольства РФ Валерий Громушкин. По его данным, на 12.00 (10.00 мск) в Узбекистане проголосовал уже 401 человек, в том числе в Ташкенте – 335 избирателей.
В голосовании на парламентских выборах 18 сентября 2016 года на территории Узбекистана приняло участие 1 тысяча 11 российских избирателей.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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13:58Глава Кубани проголосовал на выборах в Госдуму
13:58В МИД назвали число проголосовавших досрочно находящихся за рубежом россиян
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13:50В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей
13:49Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде
13:49Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, сообщили наблюдатели
13:46В Саратовской области проголосовал 41 процент избирателей на 12:00
13:42Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
13:41В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00
13:40Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
13:38Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
13:36Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
13:36В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
13:35Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов
13:34В Хабаровском крае закрылись избирательные участки
13:30В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать 1:04
13:23В Чувашии проголосовали почти 44 процента избирателей на 12:00
13:22Явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 21,13 процента
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