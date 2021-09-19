https://ria.ru/20210919/vybory-1750756121.html

В Узбекистане россияне активно голосуют на выборах в Госдуму

В Узбекистане россияне активно голосуют на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

В Узбекистане россияне активно голосуют на выборах в Госдуму

Граждане России, находящиеся на территории Узбекистана, активно голосуют на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T10:41

2021-09-19T10:41

2021-09-19T10:41

выборы в государственную думу

политика

фергана

госдума рф

яблоко

ташкентская область

коммунисты россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750753865_0:162:3094:1902_1920x0_80_0_0_bc8f1836a2d3d92590031b5b03057199.jpg

ТАШКЕНТ, 19 сен – РИА Новости. Граждане России, находящиеся на территории Узбекистана, активно голосуют на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.Избирательные участки для граждан РФ, постоянно проживающих в Узбекистане или находящихся в республике временно, открылись в 8.00 по местному времени (6.00 мск) в трех городах - Ташкенте, Самарканде и Фергане. Голосование продлится до 20.00 (18.00 мск).Избирательный участок № 8297 в Ташкенте создан при посольстве РФ в Узбекистане, участок № 8371 в Самарканде расположен в гостинице "Зилол-Бахт", в Фергане - № 8374 в гостинце "Азия-Фергана". Еще в трех городах Ташкентской области – Ангрене, Алмалыке и Чирчике - состоялось досрочное голосование.Первыми проголосовавшими в Ташкенте стали сотрудники посольства, но с самого утра к дипмиссии уже стали приходить остальные россияне. Люди заходят в посольство без суеты, не создавая очередей. На входе сотрудники дипмиссии выдают каждому маску, перчатки и ручку для заполнения бюллетеня."Голосование проходит в штатном режиме, инцидентов и жалоб не зафиксировано. Все голосующие с пониманием относятся к мерам социальной дистанции и индивидуальной защиты от пандемии", - сообщил РИА Новости председатель УИК, заведующий консульским отделом посольства РФ Валерий Громушкин. По его данным, на 12.00 (10.00 мск) в Узбекистане проголосовал уже 401 человек, в том числе в Ташкенте – 335 избирателей.В голосовании на парламентских выборах 18 сентября 2016 года на территории Узбекистана приняло участие 1 тысяча 11 российских избирателей.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750754746.html

фергана

ташкентская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, фергана, госдума рф, яблоко, ташкентская область, коммунисты россии, россия