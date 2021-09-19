https://ria.ru/20210919/vybory-1750755018.html

В ОП рассказали о сокращении числа фейков о выборах

В ОП рассказали о сокращении числа фейков о выборах - РИА Новости, 19.09.2021

В ОП рассказали о сокращении числа фейков о выборах

Количество фейков о проходящих в России выборах в субботу сократилось вдвое, за день их было порядка 3 тысяч, сообщил руководитель рабочей группы по... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T10:31

2021-09-19T10:31

2021-09-19T10:49

выборы в государственную думу

общество

россия

политика

госдума рф

яблоко

коммунисты россии

александр малькевич

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Количество фейков о проходящих в России выборах в субботу сократилось вдвое, за день их было порядка 3 тысяч, сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич."За вчерашний день их количество сократилось более чем вдвое … за одну пятницу их (фейков - ред.) стало 7 тысяч. В субботу, сбив эту ситуацию, количество сократилось примерно в два раза, даже больше, порядка 3 тысяч фейков за субботу. Тем не менее, за два дня 10 тысяч фейковых сообщений о выборах", - сказал журналистам Малькевич.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210918/feyki-1750649822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, политика, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, александр малькевич