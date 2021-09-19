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Глава Чукотки проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Чукотки проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Глава Чукотки проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Чукотки Роман Копин проголосовал в Анадыре в последний день выборов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T10:27

2021-09-19T10:27

2021-09-19T10:27

выборы в государственную думу

политика

анадырский район

роман копин

госдума рф

яблоко

чукотка

коммунисты россии

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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Чукотки Роман Копин проголосовал в Анадыре в последний день выборов, сообщает правительство региона."Глава Чукотского АО Роман Копин проголосовал сегодня, 19 сентября, на избирательном участке столицы региона – города Анадыря", - говорится в сообщении.Копин отметил, что любая власть – исполнительная или законодательная – это всегда ответственность.Три населённых пункта Чукотского АО уже продемонстрировали 100% явку: это сёла Нутэпэльмен и Ванкарем в городском округе Эгвекинот и Краснено в Анадырском районе.На Чукотке к 15.00 местного времени (06.00 мск) в последний день голосования явка составляет 54.94%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.На территории Чукотского автономного округа проходят выборы депутатов Госдумы и регионального парламента, а также выборы в органы местного самоуправления. По данным на 1 июля 2021 года, в регионе зарегистрирован 32 641 избиратель.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750741359.html

анадырский район

чукотка

эгвекинот

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политика, анадырский район, роман копин, госдума рф, яблоко, чукотка, коммунисты россии, эгвекинот