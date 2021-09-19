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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750754419.html
Глава Чукотки проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Чукотки проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Глава Чукотки проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Чукотки Роман Копин проголосовал в Анадыре в последний день выборов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:27
2021-09-19T10:27
выборы в государственную думу
политика
анадырский район
роман копин
госдума рф
яблоко
чукотка
коммунисты россии
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Чукотки Роман Копин проголосовал в Анадыре в последний день выборов, сообщает правительство региона."Глава Чукотского АО Роман Копин проголосовал сегодня, 19 сентября, на избирательном участке столицы региона – города Анадыря", - говорится в сообщении.Копин отметил, что любая власть – исполнительная или законодательная – это всегда ответственность.Три населённых пункта Чукотского АО уже продемонстрировали 100% явку: это сёла Нутэпэльмен и Ванкарем в городском округе Эгвекинот и Краснено в Анадырском районе.На Чукотке к 15.00 местного времени (06.00 мск) в последний день голосования явка составляет 54.94%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.На территории Чукотского автономного округа проходят выборы депутатов Госдумы и регионального парламента, а также выборы в органы местного самоуправления. По данным на 1 июля 2021 года, в регионе зарегистрирован 32 641 избиратель.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, анадырский район, роман копин, госдума рф, яблоко, чукотка, коммунисты россии, эгвекинот
10:27 19.09.2021
 
Глава Чукотки проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Чукотки Роман Копин проголосовал на выборах в Госдуму

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке №8159 в посольстве России в Киргизии
Избиратель голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке №8159 в посольстве России в Киргизии - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Чукотки Роман Копин проголосовал в Анадыре в последний день выборов, сообщает правительство региона.
"Глава Чукотского АО Роман Копин проголосовал сегодня, 19 сентября, на избирательном участке столицы региона – города Анадыря", - говорится в сообщении.
Информационный центр ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
07:44Выборы в Государственную думу
Губернатор Сахалинской области проголосовал на выборах
Копин отметил, что любая власть – исполнительная или законодательная – это всегда ответственность.
"Перед гражданами, перед страной. Третий день мы выбираем тех, кто будет представлять интересы каждого жителя Чукотского АО в Государственной Думе РФ, в окружной Думе. Во многих районах сегодня выбирают глав, а администрации муниципалитетов – это именно та власть, которая всегда находится ближе всех к людям. Именно поэтому участвовать в выборах так важно", - отметил Копин, чьи слова приводятся в сообщении.
Три населённых пункта Чукотского АО уже продемонстрировали 100% явку: это сёла Нутэпэльмен и Ванкарем в городском округе Эгвекинот и Краснено в Анадырском районе.
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Проголосовали:
Вчера, 16:37Выборы в Государственную думу
На Чукотке к 15.00 местного времени (06.00 мск) в последний день голосования явка составляет 54.94%.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
На территории Чукотского автономного округа проходят выборы депутатов Госдумы и регионального парламента, а также выборы в органы местного самоуправления. По данным на 1 июля 2021 года, в регионе зарегистрирован 32 641 избиратель.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаАнадырский районРоман КопинГосдума РФЯблокоЧукоткаКоммунисты РоссииЭгвекинот
 
 
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