https://ria.ru/20210919/vybory-1750750483.html

В Таджикистане на выборах в Госдуму проголосовали 4,5 тысячи избирателей

В Таджикистане на выборах в Госдуму проголосовали 4,5 тысячи избирателей - РИА Новости, 19.09.2021

В Таджикистане на выборах в Госдуму проголосовали 4,5 тысячи избирателей

Четыре с половиной тысячи избирателей проголосовали на выборах в российскую Госдуму в Таджикистане по состоянию на 10.00 по местному времени (08.00 мск),... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T09:50

2021-09-19T09:50

2021-09-19T09:50

выборы в государственную думу

в мире

таджикистан

снг

госдума рф

худжанд

игорь лякин-фролов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750654679_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_f583f2260f0ee3409d43b42419099bb0.jpg

ДУШАНБЕ, 19 сен – РИА Новости. Четыре с половиной тысячи избирателей проголосовали на выборах в российскую Госдуму в Таджикистане по состоянию на 10.00 по местному времени (08.00 мск), сообщил посол РФ в Душанбе Игорь Лякин-Фролов."На шести участках, расположенных на территории Таджикистана, уже проголосовали 4,5 тысячи избирателей, учитывая военнослужащих российской военной базы, отдавших свои голоса 17-18 сентября", - сказал он.При входе на участок все голосующие проходят дистанционный термоконтроль, проверяется наличие масок и перчаток, у кого их нет выдает комиссия.Предварительные итоги голосования будут подведены в 14.00 по местному времени (12.00 мск).Еще один избирательный участок работает в консульском отделе в городе Худжанде на севере Таджикистана. Кроме того, голосование идет на 201-й военной базе РФ, где открыто четыре участка. На голосовании помимо журналистов присутствуют международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ и четыре наблюдателя от Общественной палаты России.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750745781.html

таджикистан

худжанд

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, таджикистан, снг, госдума рф, худжанд, игорь лякин-фролов, россия