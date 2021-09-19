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В Таджикистане на выборах в Госдуму проголосовали 4,5 тысячи избирателей
В Таджикистане на выборах в Госдуму проголосовали 4,5 тысячи избирателей - РИА Новости, 19.09.2021
В Таджикистане на выборах в Госдуму проголосовали 4,5 тысячи избирателей
Четыре с половиной тысячи избирателей проголосовали на выборах в российскую Госдуму в Таджикистане по состоянию на 10.00 по местному времени (08.00 мск),... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:50
2021-09-19T09:50
2021-09-19T09:50
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ДУШАНБЕ, 19 сен – РИА Новости. Четыре с половиной тысячи избирателей проголосовали на выборах в российскую Госдуму в Таджикистане по состоянию на 10.00 по местному времени (08.00 мск), сообщил посол РФ в Душанбе Игорь Лякин-Фролов."На шести участках, расположенных на территории Таджикистана, уже проголосовали 4,5 тысячи избирателей, учитывая военнослужащих российской военной базы, отдавших свои голоса 17-18 сентября", - сказал он.При входе на участок все голосующие проходят дистанционный термоконтроль, проверяется наличие масок и перчаток, у кого их нет выдает комиссия.Предварительные итоги голосования будут подведены в 14.00 по местному времени (12.00 мск).Еще один избирательный участок работает в консульском отделе в городе Худжанде на севере Таджикистана. Кроме того, голосование идет на 201-й военной базе РФ, где открыто четыре участка. На голосовании помимо журналистов присутствуют международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ и четыре наблюдателя от Общественной палаты России.
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в мире, таджикистан, снг, госдума рф, худжанд, игорь лякин-фролов, россия
В Таджикистане на выборах в Госдуму проголосовали 4,5 тысячи избирателей
В Таджикистане на выборах в Госдуму проголосовали Четыре с половиной тысячи избирателей