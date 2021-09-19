https://ria.ru/20210919/vybory-1750748893.html
В ЦИК рассказали о работе информационных ресурсов в третий день выборов
В ЦИК рассказали о работе информационных ресурсов в третий день выборов - РИА Новости, 19.09.2021
В ЦИК рассказали о работе информационных ресурсов в третий день выборов
Информационные ресурсы Центризбиркома России в третий, основной день голосования на выборах в Госдуму работают в штатном режиме, серьезных атак не... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:32
2021-09-19T09:32
2021-09-19T10:04
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Информационные ресурсы Центризбиркома России в третий, основной день голосования на выборах в Госдуму работают в штатном режиме, серьезных атак не зафиксировано, заявил РИА Новости член комиссии Антон Лопатин."Современные технологии безопасности позволяют быть уверенным, что система будет работать без сбоев", — ответил он на вопрос, не пострадали ли сервисы ЦИК от действий хакеров.Голосование проходит с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, россия
09:32 19.09.2021 (обновлено: 10:04 19.09.2021)
В ЦИК рассказали о работе информационных ресурсов в третий день выборов
ЦИК: информационные ресурсы в третий день голосования работают в штатном режиме