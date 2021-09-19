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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750746955.html
В Калининградской области открылись избирательные участки
В Калининградской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 19.09.2021
В Калининградской области открылись избирательные участки
Избирательные участки последними в стране открылись в основной день голосования в воскресенье в 8.00 (9.00 мск) в самом западном российском регионе -... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:03
2021-09-19T09:03
выборы в государственную думу
политика
калининград
молдавия
калининградская областная дума
госдума рф
россия
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КАЛИНИНГРАД, 19 сен - РИА Новости. Избирательные участки последними в стране открылись в основной день голосования в воскресенье в 8.00 (9.00 мск) в самом западном российском регионе - Калининградской области.Жители региона 17-19 сентября выбирают двух депутатов Государственной думы, 40 депутатов Калининградской областной думы и 125 депутатов окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе, в Калининграде. В выборах в Госдуму принимают участие 18 кандидатов от 10 политических партий по одномандатным избирательным округам №97 и №98."В Калининградской области в досрочном голосовании на выборах 2021 года приняли участие около 1,5 тысячи избирателей на 26 судах, находящихся в море (досрочное голосование завершилось 16 сентября). Информация с итогами голосования будет доставлена в территориальную избирательную комиссию не позднее 20 часов 19 сентября. Результаты выборов на судах будут оглашены в территориальной избирательной комиссии после окончания голосования в 20.00 (21.00 мск)", - сообщили журналистам в калининградской областной избирательной комиссии.По данным избиркома, калининградская избирательная комиссия учтет на выборах в Госдуму голоса граждан РФ из Греции, Молдавии и Таджикистана. Для проведения выборов в Греции открыты два участка, по шесть - в Таджикистане и Молдавии (часть из них расположена на территории непризнанного Приднестровья).Все избирательные участки (555 постоянных и шесть временных) в Калининградской области оборудованы системой видеонаблюдения и видеофиксации. В региональной общественной палате работает центр общественного наблюдения за ходом голосования в рамках избирательной кампании 2021 года. На участках в дни голосования присутствуют 1535 наблюдателей.
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политика, калининград, молдавия, калининградская областная дума, госдума рф, россия
09:03 19.09.2021
 
В Калининградской области открылись избирательные участки

В Калининградской области последними в стране открылись избирательные участки

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВыборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КАЛИНИНГРАД, 19 сен - РИА Новости. Избирательные участки последними в стране открылись в основной день голосования в воскресенье в 8.00 (9.00 мск) в самом западном российском регионе - Калининградской области.
Жители региона 17-19 сентября выбирают двух депутатов Государственной думы, 40 депутатов Калининградской областной думы и 125 депутатов окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе, в Калининграде. В выборах в Госдуму принимают участие 18 кандидатов от 10 политических партий по одномандатным избирательным округам №97 и №98.
Девушка во время голосования на избирательном участке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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Глава миссии наблюдателей СНГ оценил голосование на выборах в Госдуму
"В Калининградской области в досрочном голосовании на выборах 2021 года приняли участие около 1,5 тысячи избирателей на 26 судах, находящихся в море (досрочное голосование завершилось 16 сентября). Информация с итогами голосования будет доставлена в территориальную избирательную комиссию не позднее 20 часов 19 сентября. Результаты выборов на судах будут оглашены в территориальной избирательной комиссии после окончания голосования в 20.00 (21.00 мск)", - сообщили журналистам в калининградской областной избирательной комиссии.
По данным избиркома, калининградская избирательная комиссия учтет на выборах в Госдуму голоса граждан РФ из Греции, Молдавии и Таджикистана. Для проведения выборов в Греции открыты два участка, по шесть - в Таджикистане и Молдавии (часть из них расположена на территории непризнанного Приднестровья).
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Вчера, 16:37Выборы в Государственную думу
Все избирательные участки (555 постоянных и шесть временных) в Калининградской области оборудованы системой видеонаблюдения и видеофиксации. В региональной общественной палате работает центр общественного наблюдения за ходом голосования в рамках избирательной кампании 2021 года. На участках в дни голосования присутствуют 1535 наблюдателей.
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думу — 2021
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