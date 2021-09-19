В Калининградской области открылись избирательные участки
В Калининградской области последними в стране открылись избирательные участки
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВыборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России
КАЛИНИНГРАД, 19 сен - РИА Новости. Избирательные участки последними в стране открылись в основной день голосования в воскресенье в 8.00 (9.00 мск) в самом западном российском регионе - Калининградской области.
Жители региона 17-19 сентября выбирают двух депутатов Государственной думы, 40 депутатов Калининградской областной думы и 125 депутатов окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе, в Калининграде. В выборах в Госдуму принимают участие 18 кандидатов от 10 политических партий по одномандатным избирательным округам №97 и №98.
"В Калининградской области в досрочном голосовании на выборах 2021 года приняли участие около 1,5 тысячи избирателей на 26 судах, находящихся в море (досрочное голосование завершилось 16 сентября). Информация с итогами голосования будет доставлена в территориальную избирательную комиссию не позднее 20 часов 19 сентября. Результаты выборов на судах будут оглашены в территориальной избирательной комиссии после окончания голосования в 20.00 (21.00 мск)", - сообщили журналистам в калининградской областной избирательной комиссии.
По данным избиркома, калининградская избирательная комиссия учтет на выборах в Госдуму голоса граждан РФ из Греции, Молдавии и Таджикистана. Для проведения выборов в Греции открыты два участка, по шесть - в Таджикистане и Молдавии (часть из них расположена на территории непризнанного Приднестровья).
Опрос
Каким способом вы проголосовали на выборах в Госдуму?
Все избирательные участки (555 постоянных и шесть временных) в Калининградской области оборудованы системой видеонаблюдения и видеофиксации. В региональной общественной палате работает центр общественного наблюдения за ходом голосования в рамках избирательной кампании 2021 года. На участках в дни голосования присутствуют 1535 наблюдателей.