https://ria.ru/20210919/vybory-1750746955.html

В Калининградской области открылись избирательные участки

В Калининградской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 19.09.2021

В Калининградской области открылись избирательные участки

Избирательные участки последними в стране открылись в основной день голосования в воскресенье в 8.00 (9.00 мск) в самом западном российском регионе -... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T09:03

2021-09-19T09:03

2021-09-19T09:03

выборы в государственную думу

политика

калининград

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госдума рф

россия

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КАЛИНИНГРАД, 19 сен - РИА Новости. Избирательные участки последними в стране открылись в основной день голосования в воскресенье в 8.00 (9.00 мск) в самом западном российском регионе - Калининградской области.Жители региона 17-19 сентября выбирают двух депутатов Государственной думы, 40 депутатов Калининградской областной думы и 125 депутатов окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе, в Калининграде. В выборах в Госдуму принимают участие 18 кандидатов от 10 политических партий по одномандатным избирательным округам №97 и №98."В Калининградской области в досрочном голосовании на выборах 2021 года приняли участие около 1,5 тысячи избирателей на 26 судах, находящихся в море (досрочное голосование завершилось 16 сентября). Информация с итогами голосования будет доставлена в территориальную избирательную комиссию не позднее 20 часов 19 сентября. Результаты выборов на судах будут оглашены в территориальной избирательной комиссии после окончания голосования в 20.00 (21.00 мск)", - сообщили журналистам в калининградской областной избирательной комиссии.По данным избиркома, калининградская избирательная комиссия учтет на выборах в Госдуму голоса граждан РФ из Греции, Молдавии и Таджикистана. Для проведения выборов в Греции открыты два участка, по шесть - в Таджикистане и Молдавии (часть из них расположена на территории непризнанного Приднестровья).Все избирательные участки (555 постоянных и шесть временных) в Калининградской области оборудованы системой видеонаблюдения и видеофиксации. В региональной общественной палате работает центр общественного наблюдения за ходом голосования в рамках избирательной кампании 2021 года. На участках в дни голосования присутствуют 1535 наблюдателей.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750745318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, калининград, молдавия, калининградская областная дума, госдума рф, россия