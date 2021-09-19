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В Белгородской области проголосовали около 40 процентов избирателей

В Белгородской области проголосовали около 40 процентов избирателей - РИА Новости, 19.09.2021

В Белгородской области проголосовали около 40 процентов избирателей

Явка избирателей в Белгородской области в первые два дня голосования на выборах в Госдуму и досрочных выборах губернатора составила почти 40 процентов,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:36

2021-09-19T08:36

2021-09-19T08:43

выборы в государственную думу

политика

белгородская область

госдума рф

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ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости. Явка избирателей в Белгородской области в первые два дня голосования на выборах в Госдуму и досрочных выборах губернатора составила почти 40 процентов, информирует областной избирком.По данным на 1 июля, в регионе зарегистрирован 1 225 678 избирателей."Избирателей проголосовало по состоянию на 20 часов 18 сентября 476 779. Процент от числа избирателей, включенных в список избирателей на территории Белгородской области — 38,93", — говорится в сообщении.На должность губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов. Владимира Абельмазова выдвинуло местное отделение Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Евгения Дремова — ЛДПР, Юрия Осетрова —"Справедливая Россия — патриоты — за правду" и Кирилла Скачко — КПРФ. Врио губернатора Вячеслав Гладков идет от "Единой России".Голосование проходит с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, белгородская область, госдума рф