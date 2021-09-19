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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750736713.html
Губернатор Камчатского края принял участие в голосовании
Губернатор Камчатского края принял участие в голосовании - РИА Новости, 19.09.2021
Губернатор Камчатского края принял участие в голосовании
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов проголосовал на выборах депутатов Госдумы и законодательного собрания региона, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T03:47
2021-09-19T03:47
выборы в государственную думу
политика
камчатский край
госдума рф
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов проголосовал на выборах депутатов Госдумы и законодательного собрания региона, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.Солодов пришел на участок в здании школы с супругой и сыном. После голосования глава региона призвал жителей также принять участие в выборах.На Камчатке проходят выборы депутатов федерального и краевого парламента, а также 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления. Явка по данным на 12.00 местного времени (03.00 мск) составляет 29,91%.Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в Госдуму зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, камчатский край, госдума рф, владимир солодов
03:47 19.09.2021
 
Губернатор Камчатского края принял участие в голосовании

Губернатор Камчатского края Солодов проголосовал на выборах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБаннер с символикой выборов
Баннер с символикой выборов - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов проголосовал на выборах депутатов Госдумы и законодательного собрания региона, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"Мы только что всей семьёй проголосовали. Считаю это принципиально важным, потому что выборы — это проявление гражданской позиции, тот момент, когда мы все определяем будущее нашей страны, нашего края. Мы голосуем за развитие Камчатки, за строительство новых дорог, новых школ, за процветание наших городов и посёлков", - приводятся в сообщении слова Владимира Солодова.

Солодов пришел на участок в здании школы с супругой и сыном. После голосования глава региона призвал жителей также принять участие в выборах.
На Камчатке проходят выборы депутатов федерального и краевого парламента, а также 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления. Явка по данным на 12.00 местного времени (03.00 мск) составляет 29,91%.
Женщина во время голосования на избирательном участке на выборах - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
02:09Выборы в Государственную думу
В Приамурье, Забайкальском крае и Якутии начался финальный день выборов
Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в Госдуму зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаКамчатский крайГосдума РФВладимир Солодов
 
 
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