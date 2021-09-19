https://ria.ru/20210919/vybory-1750736713.html

Губернатор Камчатского края принял участие в голосовании

Губернатор Камчатского края принял участие в голосовании - РИА Новости, 19.09.2021

Губернатор Камчатского края принял участие в голосовании

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов проголосовал на выборах депутатов Госдумы и законодательного собрания региона, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T03:47

2021-09-19T03:47

2021-09-19T03:47

выборы в государственную думу

политика

камчатский край

госдума рф

владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов проголосовал на выборах депутатов Госдумы и законодательного собрания региона, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.Солодов пришел на участок в здании школы с супругой и сыном. После голосования глава региона призвал жителей также принять участие в выборах.На Камчатке проходят выборы депутатов федерального и краевого парламента, а также 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления. Явка по данным на 12.00 местного времени (03.00 мск) составляет 29,91%.Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в Госдуму зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750734843.html

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политика, камчатский край, госдума рф, владимир солодов