В Хабаровском крае, Приморье и ЕАО начался основной день голосования
В Хабаровском крае, Приморье и Еврейской автономной области начался финальный день выборов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБаннер в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Избирательные участки открылись в основной день голосования на выборах в Приморье, Еврейской автономной области и в Хабаровском крае.
Голосование на думских и иных выборах проходит с 17 по 19 сентября. В ЕАО и Приморье местные жители уже третий день голосуют за депутатов федерального и региональных парламентов, а в Хабаровском крае, помимо выборов в Госдуму, проходят выборы губернатора региона.
На этот пост претендуют четыре кандидата: врио губернатора Михаил Дегтярев (ЛДПР), Марина Ким ("Справедливая Россия - За правду"), Бабек Мамедов ("Родина") и Владимир Парфенов (Партия пенсионеров).
Также в регионе выберут одного депутата регионального парламента и определятся с претендентами на места в органы местного самоуправления. В Хабаровском крае, по данным на 1 июля, зарегистрированы 967 297 избирателей.
В Приморье зарегистрированы 1 433 850 избирателей. Здесь также проходят депутатов думы городского округа Спасск-Дальний и думы Спасского муниципального района, ряд дополнительных и повторных выборов районных депутатов и выборы на уровне городских и сельских поселений.
В Еврейской автономной области насчитывается порядка 122 тысяч избирателей. Всего проходят 16 кампаний, из них 14 - по муниципальным округам.
Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в Госдуму зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.