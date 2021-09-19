https://ria.ru/20210919/vybory-1750732242.html

В Хабаровском крае, Приморье и ЕАО начался основной день голосования

В Хабаровском крае, Приморье и ЕАО начался основной день голосования - РИА Новости, 19.09.2021

В Хабаровском крае, Приморье и ЕАО начался основной день голосования

Избирательные участки открылись в основной день голосования на выборах в Приморье, Еврейской автономной области и в Хабаровском крае. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T01:12

2021-09-19T01:12

2021-09-19T01:12

выборы в государственную думу

политика

хабаровский край

еврейская автономная область

спасск-дальний

госдума рф

михаил дегтярев

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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Избирательные участки открылись в основной день голосования на выборах в Приморье, Еврейской автономной области и в Хабаровском крае.Голосование на думских и иных выборах проходит с 17 по 19 сентября. В ЕАО и Приморье местные жители уже третий день голосуют за депутатов федерального и региональных парламентов, а в Хабаровском крае, помимо выборов в Госдуму, проходят выборы губернатора региона.На этот пост претендуют четыре кандидата: врио губернатора Михаил Дегтярев (ЛДПР), Марина Ким ("Справедливая Россия - За правду"), Бабек Мамедов ("Родина") и Владимир Парфенов (Партия пенсионеров).Также в регионе выберут одного депутата регионального парламента и определятся с претендентами на места в органы местного самоуправления. В Хабаровском крае, по данным на 1 июля, зарегистрированы 967 297 избирателей.В Приморье зарегистрированы 1 433 850 избирателей. Здесь также проходят депутатов думы городского округа Спасск-Дальний и думы Спасского муниципального района, ряд дополнительных и повторных выборов районных депутатов и выборы на уровне городских и сельских поселений.В Еврейской автономной области насчитывается порядка 122 тысяч избирателей. Всего проходят 16 кампаний, из них 14 - по муниципальным округам.Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в Госдуму зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210918/yavka-1750722819.html

https://ria.ru/20210918/vybory-1750723085.html

хабаровский край

еврейская автономная область

спасск-дальний

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, хабаровский край, еврейская автономная область, спасск-дальний, госдума рф, михаил дегтярев