https://ria.ru/20210919/volgograd-1750775503.html

Патриарх Кирилл освятил Александро-Невский собор в Волгограде

Патриарх Кирилл освятил Александро-Невский собор в Волгограде - РИА Новости, 19.09.2021

Патриарх Кирилл освятил Александро-Невский собор в Волгограде

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в Волгограде чин освящения воссозданного Александро-Невского собора, строительство которого велось с 2016 года,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:48

2021-09-19T12:48

2021-09-19T12:48

религия

волгоград

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

александр невский

андрей бочаров

религия

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ВОЛГОГРАД, 19 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в Волгограде чин освящения воссозданного Александро-Невского собора, строительство которого велось с 2016 года, передает корреспондент РИА Новости.Утром в воскресенье перед Александро-Невским собором собрались несколько тысяч человек. Патриарх Кирилл прибыл в храм с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором. Его встретили воспитанники приходских школ, они поздравили патриарха с 800-летием со дня рождения Александра Невского. Затем несколько десятков верующих прошли крестным вокруг Александро-Невскому собора во главе с предстоятелем Русской православной церкви, после чего началась служба в храме.В сам храм из-за ограничений на фоне коронавируса были допущены по приглашениям около 200 человек, остальные верующие наблюдают за церемонией на видеоэкранах на площади перед храмом.Строительство собора Александра Невского началось в феврале 2016 года в затрибунной части Площади Павших борцов в центре Волгограда. Средства на сооружение выделены частными инвесторами. Шестикупольный собор по архитектурным решениям максимально приближен к облику снесенного в прошлом веке храма Александра Невского. Высота сооружения от земли до основания креста составляет 54 метра. Губернатор Андрей Бочаров возглавил попечительский совет строительства храма.Александро-Невский собор был построен в начале ХХ века в Царицыне в память спасения императора Александра III в железнодорожной катастрофе и освящен в мае 1918 года. В 1932 году он был взорван.

https://ria.ru/20210919/putin-1750749567.html

https://ria.ru/20210916/khramy-1750329477.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Освящение Александро-Невского собора во главе с Патриархом Кириллом Патриарх Кирилл принял участие в освящении воссозданного Александро-Невского собора в Волгограде. Построенный в начале XX века храм был взорван в 1932 году, в 2016 его начали восстанавливать на площади Павших Борцов в центре города. 2021-09-19T12:48 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, андрей бочаров, религия