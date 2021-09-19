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Религия
https://ria.ru/20210919/volgograd-1750775503.html
Патриарх Кирилл освятил Александро-Невский собор в Волгограде
Патриарх Кирилл освятил Александро-Невский собор в Волгограде - РИА Новости, 19.09.2021
Патриарх Кирилл освятил Александро-Невский собор в Волгограде
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в Волгограде чин освящения воссозданного Александро-Невского собора, строительство которого велось с 2016 года,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:48
2021-09-19T12:48
религия
волгоград
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
александр невский
андрей бочаров
религия
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ВОЛГОГРАД, 19 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в Волгограде чин освящения воссозданного Александро-Невского собора, строительство которого велось с 2016 года, передает корреспондент РИА Новости.Утром в воскресенье перед Александро-Невским собором собрались несколько тысяч человек. Патриарх Кирилл прибыл в храм с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором. Его встретили воспитанники приходских школ, они поздравили патриарха с 800-летием со дня рождения Александра Невского. Затем несколько десятков верующих прошли крестным вокруг Александро-Невскому собора во главе с предстоятелем Русской православной церкви, после чего началась служба в храме.В сам храм из-за ограничений на фоне коронавируса были допущены по приглашениям около 200 человек, остальные верующие наблюдают за церемонией на видеоэкранах на площади перед храмом.Строительство собора Александра Невского началось в феврале 2016 года в затрибунной части Площади Павших борцов в центре Волгограда. Средства на сооружение выделены частными инвесторами. Шестикупольный собор по архитектурным решениям максимально приближен к облику снесенного в прошлом веке храма Александра Невского. Высота сооружения от земли до основания креста составляет 54 метра. Губернатор Андрей Бочаров возглавил попечительский совет строительства храма.Александро-Невский собор был построен в начале ХХ века в Царицыне в память спасения императора Александра III в железнодорожной катастрофе и освящен в мае 1918 года. В 1932 году он был взорван.
https://ria.ru/20210919/putin-1750749567.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Освящение Александро-Невского собора во главе с Патриархом Кириллом
Патриарх Кирилл принял участие в освящении воссозданного Александро-Невского собора в Волгограде. Построенный в начале XX века храм был взорван в 1932 году, в 2016 его начали восстанавливать на площади Павших Борцов в центре города.
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волгоград, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, андрей бочаров, религия
12:48 19.09.2021
 
Патриарх Кирилл освятил Александро-Невский собор в Волгограде

Патриарх Кирилл освятил воссозданный Александро-Невский собор в Волгограде

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 19 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в Волгограде чин освящения воссозданного Александро-Невского собора, строительство которого велось с 2016 года, передает корреспондент РИА Новости.
Утром в воскресенье перед Александро-Невским собором собрались несколько тысяч человек. Патриарх Кирилл прибыл в храм с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором. Его встретили воспитанники приходских школ, они поздравили патриарха с 800-летием со дня рождения Александра Невского. Затем несколько десятков верующих прошли крестным вокруг Александро-Невскому собора во главе с предстоятелем Русской православной церкви, после чего началась служба в храме.
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В сам храм из-за ограничений на фоне коронавируса были допущены по приглашениям около 200 человек, остальные верующие наблюдают за церемонией на видеоэкранах на площади перед храмом.
Строительство собора Александра Невского началось в феврале 2016 года в затрибунной части Площади Павших борцов в центре Волгограда. Средства на сооружение выделены частными инвесторами. Шестикупольный собор по архитектурным решениям максимально приближен к облику снесенного в прошлом веке храма Александра Невского. Высота сооружения от земли до основания креста составляет 54 метра. Губернатор Андрей Бочаров возглавил попечительский совет строительства храма.
Александро-Невский собор был построен в начале ХХ века в Царицыне в память спасения императора Александра III в железнодорожной катастрофе и освящен в мае 1918 года. В 1932 году он был взорван.
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16 сентября, 13:57Религия
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РелигияВолгоградРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Александр НевскийАндрей БочаровРелигия
 
 
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