https://ria.ru/20210919/vmeshatelstvo-1750858021.html

Матвиенко назвала иностранное вмешательство на выборах беспрецедентным

Матвиенко назвала иностранное вмешательство на выборах беспрецедентным - РИА Новости, 19.09.2021

Матвиенко назвала иностранное вмешательство на выборах беспрецедентным

Устойчивая правовая система России позволила ей эффективно бороться с попытками вмешательства в ход выборов в Госдуму, хотя число таких попыток было... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:27

2021-09-19T22:27

2021-09-19T22:53

выборы в государственную думу

политика

выборы

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750857088_0:323:3068:2048_1920x0_80_0_0_574881fade3ae62b5d10a748042bba02.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Устойчивая правовая система России позволила ей эффективно бороться с попытками вмешательства в ход выборов в Госдуму, хотя число таких попыток было беспрецедентным, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."В этот раз было беспрецедентное вмешательство извне. Далеко на подступах к выборам, ещё только начиналась кампания, началось шельмование в общественном европейском мнении, давление на наших граждан. Хорошо, что у нас устойчивая избирательная система, что мы имеем правовые инструменты борьбы с попытками вмешательство в наши суверенные дела", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко