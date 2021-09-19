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Матвиенко назвала иностранное вмешательство на выборах беспрецедентным
Матвиенко назвала иностранное вмешательство на выборах беспрецедентным - РИА Новости, 19.09.2021
Матвиенко назвала иностранное вмешательство на выборах беспрецедентным
Устойчивая правовая система России позволила ей эффективно бороться с попытками вмешательства в ход выборов в Госдуму, хотя число таких попыток было... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:27
2021-09-19T22:27
2021-09-19T22:53
выборы в государственную думу
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выборы в государственную думу
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Устойчивая правовая система России позволила ей эффективно бороться с попытками вмешательства в ход выборов в Госдуму, хотя число таких попыток было беспрецедентным, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."В этот раз было беспрецедентное вмешательство извне. Далеко на подступах к выборам, ещё только начиналась кампания, началось шельмование в общественном европейском мнении, давление на наших граждан. Хорошо, что у нас устойчивая избирательная система, что мы имеем правовые инструменты борьбы с попытками вмешательство в наши суверенные дела", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, выборы, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
22:27 19.09.2021 (обновлено: 22:53 19.09.2021)
Матвиенко назвала иностранное вмешательство на выборах беспрецедентным
Матвиенко назвала иностранное вмешательство на выборах беспрецедентным