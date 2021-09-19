https://ria.ru/20210919/vakansii-1750744176.html

Эксперты назвали самые экзотические вакансии сентября

Эксперты назвали самые экзотические вакансии сентября - РИА Новости, 19.09.2021

Эксперты назвали самые экзотические вакансии сентября

Размеренное возвращение к нормальной жизни после коронавирусных ограничений увеличивает и спрос на сотрудников, в том числе и с необычными умениями - например,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:36

2021-09-19T08:36

2021-09-19T08:36

общество

челябинская область

тюмень

челябинск

кем стать

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Размеренное возвращение к нормальной жизни после коронавирусных ограничений увеличивает и спрос на сотрудников, в том числе и с необычными умениями - например, в Тюмени ищут жизнерадостного администратора в салон пилинга рыбками, а в Челябинске остро необходим честный распиловщик свиных туш, следует из анализа рынка труда, сделанного специалистами исследовательского центра сервиса Зарплата.ру для РИА Новости."К осени активность работодателей традиционно увеличивается – растёт число размещенных вакансий. Среди них встречаются и необычные вакансии. Так, крытый аквапарк в Тюмени ищет жизнерадостного администратора фиш-пилинга для "предоставления услуги пилинга рыбками гарра руфа посетителям аквапарка", - рассказали эксперты.Они уточнили, что в компании надеются найти сотрудника с опытом работы с рыбками гарра руфа на зарплату от 17 тысяч рублей.Уральская сеть магазинов для строительства и ремонта ищет личного помощника на зимнюю рыбалку, который "хочет превратить хобби в работу". Опытный рыбак будет доставлять на место руководителя, разбивать и обустраивать лагерь, содержать технику в исправности, а также участвовать в зимней ловле. За работу с двухнедельными командировками работодатель готов предложить официальное трудоустройство и доход до 45 тысяч рублей.Мясоперерабатывающая компания из Челябинской области ищет честного распиловщика свиных туш – вакансия доступна пенсионерам и кандидатам без опыта. Соискатель, готовый пилить туши 5 дней в неделю, может рассчитывать на спецодежду за счет работодателя, питание в производственной столовой, доставку служебным транспортом и зарплату от 35 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210917/zarplata-1750443330.html

https://ria.ru/20210915/komiks-1750183785.html

челябинская область

тюмень

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, челябинская область, тюмень, челябинск, кем стать