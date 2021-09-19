Эксперты назвали самые экзотические вакансии сентября
Эксперты Зарплата.ру назвали самые экзотические вакансии сентября
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкПосетители идут на городскую "Ярмарку вакансий"
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Размеренное возвращение к нормальной жизни после коронавирусных ограничений увеличивает и спрос на сотрудников, в том числе и с необычными умениями - например, в Тюмени ищут жизнерадостного администратора в салон пилинга рыбками, а в Челябинске остро необходим честный распиловщик свиных туш, следует из анализа рынка труда, сделанного специалистами исследовательского центра сервиса Зарплата.ру для РИА Новости.
"К осени активность работодателей традиционно увеличивается – растёт число размещенных вакансий. Среди них встречаются и необычные вакансии. Так, крытый аквапарк в Тюмени ищет жизнерадостного администратора фиш-пилинга для "предоставления услуги пилинга рыбками гарра руфа посетителям аквапарка", - рассказали эксперты.
17 сентября, 06:17Эксперты рассказали о популярных вакансиях с самыми высокими зарплатами
Они уточнили, что в компании надеются найти сотрудника с опытом работы с рыбками гарра руфа на зарплату от 17 тысяч рублей.
Уральская сеть магазинов для строительства и ремонта ищет личного помощника на зимнюю рыбалку, который "хочет превратить хобби в работу". Опытный рыбак будет доставлять на место руководителя, разбивать и обустраивать лагерь, содержать технику в исправности, а также участвовать в зимней ловле. За работу с двухнедельными командировками работодатель готов предложить официальное трудоустройство и доход до 45 тысяч рублей.
Мясоперерабатывающая компания из Челябинской области ищет честного распиловщика свиных туш – вакансия доступна пенсионерам и кандидатам без опыта. Соискатель, готовый пилить туши 5 дней в неделю, может рассчитывать на спецодежду за счет работодателя, питание в производственной столовой, доставку служебным транспортом и зарплату от 35 тысяч рублей.