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Эксперты назвали самые экзотические вакансии сентября
Эксперты назвали самые экзотические вакансии сентября - РИА Новости, 19.09.2021
Эксперты назвали самые экзотические вакансии сентября
Размеренное возвращение к нормальной жизни после коронавирусных ограничений увеличивает и спрос на сотрудников, в том числе и с необычными умениями - например,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:36
2021-09-19T08:36
общество
челябинская область
тюмень
челябинск
кем стать
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Размеренное возвращение к нормальной жизни после коронавирусных ограничений увеличивает и спрос на сотрудников, в том числе и с необычными умениями - например, в Тюмени ищут жизнерадостного администратора в салон пилинга рыбками, а в Челябинске остро необходим честный распиловщик свиных туш, следует из анализа рынка труда, сделанного специалистами исследовательского центра сервиса Зарплата.ру для РИА Новости."К осени активность работодателей традиционно увеличивается – растёт число размещенных вакансий. Среди них встречаются и необычные вакансии. Так, крытый аквапарк в Тюмени ищет жизнерадостного администратора фиш-пилинга для "предоставления услуги пилинга рыбками гарра руфа посетителям аквапарка", - рассказали эксперты.Они уточнили, что в компании надеются найти сотрудника с опытом работы с рыбками гарра руфа на зарплату от 17 тысяч рублей.Уральская сеть магазинов для строительства и ремонта ищет личного помощника на зимнюю рыбалку, который "хочет превратить хобби в работу". Опытный рыбак будет доставлять на место руководителя, разбивать и обустраивать лагерь, содержать технику в исправности, а также участвовать в зимней ловле. За работу с двухнедельными командировками работодатель готов предложить официальное трудоустройство и доход до 45 тысяч рублей.Мясоперерабатывающая компания из Челябинской области ищет честного распиловщика свиных туш – вакансия доступна пенсионерам и кандидатам без опыта. Соискатель, готовый пилить туши 5 дней в неделю, может рассчитывать на спецодежду за счет работодателя, питание в производственной столовой, доставку служебным транспортом и зарплату от 35 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210917/zarplata-1750443330.html
https://ria.ru/20210915/komiks-1750183785.html
челябинская область
тюмень
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общество, челябинская область, тюмень, челябинск, кем стать
08:36 19.09.2021
 
Эксперты назвали самые экзотические вакансии сентября

Эксперты Зарплата.ру назвали самые экзотические вакансии сентября

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкПосетители идут на городскую "Ярмарку вакансий"
Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Размеренное возвращение к нормальной жизни после коронавирусных ограничений увеличивает и спрос на сотрудников, в том числе и с необычными умениями - например, в Тюмени ищут жизнерадостного администратора в салон пилинга рыбками, а в Челябинске остро необходим честный распиловщик свиных туш, следует из анализа рынка труда, сделанного специалистами исследовательского центра сервиса Зарплата.ру для РИА Новости.
"К осени активность работодателей традиционно увеличивается – растёт число размещенных вакансий. Среди них встречаются и необычные вакансии. Так, крытый аквапарк в Тюмени ищет жизнерадостного администратора фиш-пилинга для "предоставления услуги пилинга рыбками гарра руфа посетителям аквапарка", - рассказали эксперты.
Продавец в защитной маске в одном из продовольственных магазинов - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 06:17
Эксперты рассказали о популярных вакансиях с самыми высокими зарплатами
Они уточнили, что в компании надеются найти сотрудника с опытом работы с рыбками гарра руфа на зарплату от 17 тысяч рублей.
Уральская сеть магазинов для строительства и ремонта ищет личного помощника на зимнюю рыбалку, который "хочет превратить хобби в работу". Опытный рыбак будет доставлять на место руководителя, разбивать и обустраивать лагерь, содержать технику в исправности, а также участвовать в зимней ловле. За работу с двухнедельными командировками работодатель готов предложить официальное трудоустройство и доход до 45 тысяч рублей.
Мясоперерабатывающая компания из Челябинской области ищет честного распиловщика свиных туш – вакансия доступна пенсионерам и кандидатам без опыта. Соискатель, готовый пилить туши 5 дней в неделю, может рассчитывать на спецодежду за счет работодателя, питание в производственной столовой, доставку служебным транспортом и зарплату от 35 тысяч рублей.
Съемки фильма Майор Гром: Чумной Доктор - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 18:42Культура
Создатели "Майора Грома" открыли вакансию "новый герой для комикса"
 
ОбществоЧелябинская областьТюменьЧелябинскКем стать
 
 
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