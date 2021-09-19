https://ria.ru/20210919/ukraina-1750741977.html
Участки на выборах в Госдуму открылись на Украине, сообщило посольство
Участки на выборах в Госдуму открылись на Украине, сообщило посольство - РИА Новости, 19.09.2021
Участки на выборах в Госдуму открылись на Украине, сообщило посольство
Участки для голосования на выборах в Госдуму открылись на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в воскресенье. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:05
2021-09-19T08:05
2021-09-19T11:39
выборы в государственную думу
политика
киев
одесса
госдума рф
яблоко
коммунисты россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750763242_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_90328967a4326c6f1d19f262a73b89e1.jpg
КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Участки для голосования на выборах в Госдуму открылись на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в воскресенье.Участки открылись в посольстве в Киеве, а также в генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове. Голосование продлится до 20.00 (совпадает с мск).Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750755769.html
киев
одесса
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750763242_152:0:632:360_1920x0_80_0_0_f9aa5ca9bd67494131e8f5cbc2416857.jpg
Обстановка возле избирательного участка в российском посольстве в Киеве
Голосование на выборах в Госдуму открылось на участке в российском посольстве в Киеве, обстановка у здания дипмиссии спокойная
2021-09-19T08:05
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, киев, одесса, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, россия
08:05 19.09.2021 (обновлено: 11:39 19.09.2021)
Участки на выборах в Госдуму открылись на Украине, сообщило посольство
Посольство на Украине: избирательные участки открылись в Киеве, Харькове, Одессе и Львове