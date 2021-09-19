https://ria.ru/20210919/ukraina-1750741977.html

Участки на выборах в Госдуму открылись на Украине, сообщило посольство

Участки на выборах в Госдуму открылись на Украине, сообщило посольство - РИА Новости, 19.09.2021

Участки на выборах в Госдуму открылись на Украине, сообщило посольство

Участки для голосования на выборах в Госдуму открылись на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в воскресенье. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:05

2021-09-19T08:05

2021-09-19T11:39

выборы в государственную думу

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КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Участки для голосования на выборах в Госдуму открылись на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в воскресенье.Участки открылись в посольстве в Киеве, а также в генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове. Голосование продлится до 20.00 (совпадает с мск).Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750755769.html

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Обстановка возле избирательного участка в российском посольстве в Киеве Голосование на выборах в Госдуму открылось на участке в российском посольстве в Киеве, обстановка у здания дипмиссии спокойная 2021-09-19T08:05 true PT0M22S

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политика, киев, одесса, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, россия