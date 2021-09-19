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Парламент КЧР избрал Рашида Темрезова главой республики
Парламент КЧР избрал Рашида Темрезова главой республики - РИА Новости, 19.09.2021
Парламент КЧР избрал Рашида Темрезова главой республики
Депутаты народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии единогласно переизбрали на должность главы республики Рашида Темрезова, сообщил председатель... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:59
2021-09-19T11:49
политика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
россия
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ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Депутаты народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии единогласно переизбрали на должность главы республики Рашида Темрезова, сообщил председатель парламента Александр Иванов.В тайном голосовании с использованием бюллетеней приняли участие 48 депутатов из 50. "Акбаев - голосов не подано, Жедяев - голосов не подано, Темрезов - 48. Главой КЧР избран Рашид Темрезов", - сказал Иванов.После оглашения результатов голосования Темрезов принес присягу и вступил в должность, сообщил председатель заксобрания Александр Иванов.Ранее Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаево-Черкесии, среди них депутаты парламента Олег Жедяев и Ренат Акбаев, а также нынешний глава КЧР Темрезов.
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политика, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), россия
10:59 19.09.2021 (обновлено: 11:49 19.09.2021)
 
Парламент КЧР избрал Рашида Темрезова главой республики

Парламент КЧР единогласно избрал Рашида Темрезова главой республики

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время встречи в режиме видеоконференции с председателем Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время встречи в режиме видеоконференции с председателем Правления ПАО Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
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ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Депутаты народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии единогласно переизбрали на должность главы республики Рашида Темрезова, сообщил председатель парламента Александр Иванов.
В тайном голосовании с использованием бюллетеней приняли участие 48 депутатов из 50.
"Акбаев - голосов не подано, Жедяев - голосов не подано, Темрезов - 48. Главой КЧР избран Рашид Темрезов", - сказал Иванов.
После оглашения результатов голосования Темрезов принес присягу и вступил в должность, сообщил председатель заксобрания Александр Иванов.
Ранее Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаево-Черкесии, среди них депутаты парламента Олег Жедяев и Ренат Акбаев, а также нынешний глава КЧР Темрезов.
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ПолитикаРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Россия
 
 
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