https://ria.ru/20210919/temrezov-1750758516.html
Парламент КЧР избрал Рашида Темрезова главой республики
Парламент КЧР избрал Рашида Темрезова главой республики - РИА Новости, 19.09.2021
Парламент КЧР избрал Рашида Темрезова главой республики
Депутаты народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии единогласно переизбрали на должность главы республики Рашида Темрезова, сообщил председатель... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:59
2021-09-19T10:59
2021-09-19T11:49
политика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
россия
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ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Депутаты народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии единогласно переизбрали на должность главы республики Рашида Темрезова, сообщил председатель парламента Александр Иванов.В тайном голосовании с использованием бюллетеней приняли участие 48 депутатов из 50. "Акбаев - голосов не подано, Жедяев - голосов не подано, Темрезов - 48. Главой КЧР избран Рашид Темрезов", - сказал Иванов.После оглашения результатов голосования Темрезов принес присягу и вступил в должность, сообщил председатель заксобрания Александр Иванов.Ранее Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаево-Черкесии, среди них депутаты парламента Олег Жедяев и Ренат Акбаев, а также нынешний глава КЧР Темрезов.
https://ria.ru/20210910/rekonstruktsiya-1749539503.html
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политика, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), россия
10:59 19.09.2021 (обновлено: 11:49 19.09.2021)
Парламент КЧР избрал Рашида Темрезова главой республики
Парламент КЧР единогласно избрал Рашида Темрезова главой республики