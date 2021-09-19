https://ria.ru/20210919/somali-1750791626.html

Боевики разрушили аэропорт в центральной части Сомали

Боевики разрушили аэропорт в центральной части Сомали - РИА Новости, 19.09.2021

Боевики разрушили аэропорт в центральной части Сомали

Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб" разрушили аэропорт в сомалийской провинции Хиран, в результате погиб один человек, пострадали двое, сообщает... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:27

2021-09-19T14:27

2021-09-19T14:27

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб" разрушили аэропорт в сомалийской провинции Хиран, в результате погиб один человек, пострадали двое, сообщает телеканал Dalsan."Один человек погиб и двое были серьезно ранены после того, как боевики "Аш-Шабаб" разрушили аэропорт Булобурде в регионе Хиран", - сообщает телеканал.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210914/somali-1750072176.html

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в мире, сша, оон, сомали, аль-каида