Боевики разрушили аэропорт в центральной части Сомали
Боевики "Аш-Шабаб" разрушили аэропорт в центральной части Сомали
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб" разрушили аэропорт в сомалийской провинции Хиран, в результате погиб один человек, пострадали двое, сообщает телеканал Dalsan.
"Один человек погиб и двое были серьезно ранены после того, как боевики "Аш-Шабаб" разрушили аэропорт Булобурде в регионе Хиран", - сообщает телеканал.
One person has been killed and two others seriously wounded after Al-Shabaab militants destroyed Bula-Burde airport in Hiran region.#Somalia pic.twitter.com/UBXo5HVNGi— DalsanTV (@DalsanTv) September 19, 2021
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
* Запрещенная в России террористическая организация.
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