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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/sizo-1750790051.html
В ОП рассказали, как проходят выборы в СИЗО
В ОП рассказали, как проходят выборы в СИЗО - РИА Новости, 19.09.2021
В ОП рассказали, как проходят выборы в СИЗО
Серьёзных нарушений при голосовании на думских выборах в СИЗО не выявлено, заявил председатель комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:18
2021-09-19T14:18
выборы в государственную думу
политика
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выборы в государственную думу
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Серьёзных нарушений при голосовании на думских выборах в СИЗО не выявлено, заявил председатель комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов. Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур."Мы считаем, что каждый голос человека, находящегося в таких учреждениях, который имеет права его отдать, должен быть отдан и соответственно посчитан … На сегодняшний час серьёзных нарушений не выявлено, если есть незначительные, то они практически на месте устраняются", - сказал Воронцов на пресс-брифинге в ОП РФ.Он напомнил, что 17 сентября он посетил лично следственный изолятор "Бутырка" и убедился, что все соответствует требованиям закона.
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политика, выборы, госдума рф, выборы в государственную думу, онк, россия
14:18 19.09.2021
 
В ОП рассказали, как проходят выборы в СИЗО

Комиссия ОП не выявила серьезных нарушений при голосовании на думских выборах в СИЗО

© Фото : пресс-бюро ФСИН РоссииГолосование на избирательных участках в СИЗО
Голосование на избирательных участках в СИЗО - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Фото : пресс-бюро ФСИН России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Серьёзных нарушений при голосовании на думских выборах в СИЗО не выявлено, заявил председатель комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Третий день выборов в Госдуму. Фотолента
© Sputnik / Перейти в фотобанк

В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.

Мужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке №8159 в посольстве России в Киргизии
1 из 10

В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.

© Sputnik
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© РИА Новости / Михай Караус / Перейти в фотобанк

Явка к 10:00 мск составила 35,69%. Максимальные показатели отметили в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.

Граждане России во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке в здании представительства Россотрудничества в Кишиневе
2 из 10

Явка к 10:00 мск составила 35,69%. Максимальные показатели отметили в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.

© РИА Новости / Михай Караус
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.

Избиратель на участке во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Бахчисарайском районе Крыма
3 из 10

В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Явка среди проголосовавших онлайн в Москве с утра достигла 90%. Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.

Медицинский работник принимает участие в голосовании на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
4 из 10

Явка среди проголосовавших онлайн в Москве с утра достигла 90%. Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

В некоторых регионах голосование уже завершилось: к 13:00 мск закрылись избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане и Хабаровском крае.

Граждане России читают информационные материалы о партиях и кандидатах на выборах депутатов Государственной Думы РФ перед голосованием на избирательном участке №8159 в посольстве России в Киргизии
5 из 10

В некоторых регионах голосование уже завершилось: к 13:00 мск закрылись избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане и Хабаровском крае.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В Общественной палате заявили, что серьезных нарушений на проходящих выборах пока не зафиксировали.

Дезинфекция кабинок на избирательном участке, где проходит голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ
6 из 10

В Общественной палате заявили, что серьезных нарушений на проходящих выборах пока не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.

Люди стоят в очереди у входа на избирательный участок №8159 в посольстве России в Киргизии, чтобы проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы РФ
7 из 10

Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михай Караус / Перейти в фотобанк

Единственный избирательный участок в Кишиневе, столице Молдавии, открылся в восемь утра по местному времени, но первые избиратели решили прийти заранее.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы
8 из 10

Единственный избирательный участок в Кишиневе, столице Молдавии, открылся в восемь утра по местному времени, но первые избиратели решили прийти заранее.

© РИА Новости / Михай Караус
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы
9 из 10

Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанк

Первые данные по результатам голосования появятся после девяти вечера по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

Мужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва на избирательном участке № 8017 в Баку
10 из 10

Первые данные по результатам голосования появятся после девяти вечера по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

© РИА Новости / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
1 из 10

В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 10

Явка к 10:00 мск составила 35,69%. Максимальные показатели отметили в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.

© РИА Новости / Михай Караус
Перейти в фотобанк
3 из 10

В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 10

Явка среди проголосовавших онлайн в Москве с утра достигла 90%. Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 10

В некоторых регионах голосование уже завершилось: к 13:00 мск закрылись избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане и Хабаровском крае.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
6 из 10

В Общественной палате заявили, что серьезных нарушений на проходящих выборах пока не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
8 из 10

Единственный избирательный участок в Кишиневе, столице Молдавии, открылся в восемь утра по местному времени, но первые избиратели решили прийти заранее.

© РИА Новости / Михай Караус
Перейти в фотобанк
9 из 10

Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
10 из 10

Первые данные по результатам голосования появятся после девяти вечера по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

© РИА Новости / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
"Мы считаем, что каждый голос человека, находящегося в таких учреждениях, который имеет права его отдать, должен быть отдан и соответственно посчитан … На сегодняшний час серьёзных нарушений не выявлено, если есть незначительные, то они практически на месте устраняются", - сказал Воронцов на пресс-брифинге в ОП РФ.
Он напомнил, что 17 сентября он посетил лично следственный изолятор "Бутырка" и убедился, что все соответствует требованиям закона.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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