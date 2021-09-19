https://ria.ru/20210919/sizo-1750790051.html

В ОП рассказали, как проходят выборы в СИЗО

В ОП рассказали, как проходят выборы в СИЗО - РИА Новости, 19.09.2021

В ОП рассказали, как проходят выборы в СИЗО

Серьёзных нарушений при голосовании на думских выборах в СИЗО не выявлено, заявил председатель комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:18

2021-09-19T14:18

2021-09-19T14:18

выборы в государственную думу

политика

выборы

госдума рф

выборы в государственную думу

онк

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151678/48/1516784800_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_3a36c873ba9d88b12d9fbddbc636efb4.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Серьёзных нарушений при голосовании на думских выборах в СИЗО не выявлено, заявил председатель комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов. Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур."Мы считаем, что каждый голос человека, находящегося в таких учреждениях, который имеет права его отдать, должен быть отдан и соответственно посчитан … На сегодняшний час серьёзных нарушений не выявлено, если есть незначительные, то они практически на месте устраняются", - сказал Воронцов на пресс-брифинге в ОП РФ.Он напомнил, что 17 сентября он посетил лично следственный изолятор "Бутырка" и убедился, что все соответствует требованиям закона.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, госдума рф, выборы в государственную думу, онк, россия