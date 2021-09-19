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Губернатор Костромской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Костромской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Губернатор Костромской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Костромской области Сергей Ситников проголосовал на выборах в Госдуму РФ, сообщает администрация региона. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:52
2021-09-19T10:52
2021-09-19T10:52
выборы в государственную думу
политика
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костромская область
госдума рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников проголосовал на выборах в Госдуму РФ, сообщает администрация региона.Ситников приехал на избирательный участок одним из первых. Второй год подряд глава региона голосует в общеобразовательной школе №5 Костромы."Сегодня все хотят жить в мире, в крепкой стране, которая умеет заботиться о своих людях. Поэтому от гражданской ответственности и долга каждого гражданина зависит будущее нашей Родины, ее стабильность. Мы голосуем за то, как будем жить дальше, как будет развиваться родная область, родной город, родная улица, дом", - цитирует губернатора пресс-служба областной администрации.Губернатор пожелал молодым избирателям, которые сегодня голосуют в первый раз, проявить свою гражданскую позицию."Тем, кто пришел впервые голосовать, пожелаю большого счастья жить в очень сильной и крепкой стране. В стране, которая никогда не бросит, которая всегда позаботиться о своих гражданах… От того, как будет сформирована Дума, кто войдет в ее состав, насколько ответственны эти люди будут перед страной, перед гражданами, зависит наше будущее", - отметил глава региона.В Костромской области 17-19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ и ряд местных выборов.
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политика, кострома, костромская область, госдума рф, сергей ситников
Губернатор Костромской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Костромской области Ситников проголосовал на выборах в Госдуму
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
проголосовал на выборах в Госдуму РФ
, сообщает администрация региона.
Ситников приехал на избирательный участок одним из первых. Второй год подряд глава региона голосует в общеобразовательной школе №5 Костромы
.
"Сегодня все хотят жить в мире, в крепкой стране, которая умеет заботиться о своих людях. Поэтому от гражданской ответственности и долга каждого гражданина зависит будущее нашей Родины, ее стабильность. Мы голосуем за то, как будем жить дальше, как будет развиваться родная область, родной город, родная улица, дом", - цитирует губернатора пресс-служба областной администрации.
Губернатор пожелал молодым избирателям, которые сегодня голосуют в первый раз, проявить свою гражданскую позицию.
"Тем, кто пришел впервые голосовать, пожелаю большого счастья жить в очень сильной и крепкой стране. В стране, которая никогда не бросит, которая всегда позаботиться о своих гражданах… От того, как будет сформирована Дума, кто войдет в ее состав, насколько ответственны эти люди будут перед страной, перед гражданами, зависит наше будущее", - отметил глава региона.
В Костромской области
17-19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ
и ряд местных выборов.