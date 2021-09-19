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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/sitnikov-1750757370.html
Губернатор Костромской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Костромской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Губернатор Костромской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Костромской области Сергей Ситников проголосовал на выборах в Госдуму РФ, сообщает администрация региона. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:52
2021-09-19T10:52
выборы в государственную думу
политика
кострома
костромская область
госдума рф
сергей ситников
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников проголосовал на выборах в Госдуму РФ, сообщает администрация региона.Ситников приехал на избирательный участок одним из первых. Второй год подряд глава региона голосует в общеобразовательной школе №5 Костромы."Сегодня все хотят жить в мире, в крепкой стране, которая умеет заботиться о своих людях. Поэтому от гражданской ответственности и долга каждого гражданина зависит будущее нашей Родины, ее стабильность. Мы голосуем за то, как будем жить дальше, как будет развиваться родная область, родной город, родная улица, дом", - цитирует губернатора пресс-служба областной администрации.Губернатор пожелал молодым избирателям, которые сегодня голосуют в первый раз, проявить свою гражданскую позицию."Тем, кто пришел впервые голосовать, пожелаю большого счастья жить в очень сильной и крепкой стране. В стране, которая никогда не бросит, которая всегда позаботиться о своих гражданах… От того, как будет сформирована Дума, кто войдет в ее состав, насколько ответственны эти люди будут перед страной, перед гражданами, зависит наше будущее", - отметил глава региона.В Костромской области 17-19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ и ряд местных выборов.
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политика, кострома, костромская область, госдума рф, сергей ситников
10:52 19.09.2021
 
Губернатор Костромской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Костромской области Ситников проголосовал на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников проголосовал на выборах в Госдуму РФ, сообщает администрация региона.
Ситников приехал на избирательный участок одним из первых. Второй год подряд глава региона голосует в общеобразовательной школе №5 Костромы.
"Сегодня все хотят жить в мире, в крепкой стране, которая умеет заботиться о своих людях. Поэтому от гражданской ответственности и долга каждого гражданина зависит будущее нашей Родины, ее стабильность. Мы голосуем за то, как будем жить дальше, как будет развиваться родная область, родной город, родная улица, дом", - цитирует губернатора пресс-служба областной администрации.
Губернатор пожелал молодым избирателям, которые сегодня голосуют в первый раз, проявить свою гражданскую позицию.
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Вчера, 16:37Выборы в Государственную думу
"Тем, кто пришел впервые голосовать, пожелаю большого счастья жить в очень сильной и крепкой стране. В стране, которая никогда не бросит, которая всегда позаботиться о своих гражданах… От того, как будет сформирована Дума, кто войдет в ее состав, насколько ответственны эти люди будут перед страной, перед гражданами, зависит наше будущее", - отметил глава региона.
В Костромской области 17-19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ и ряд местных выборов.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаКостромаКостромская областьГосдума РФСергей Ситников
 
 
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