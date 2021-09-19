https://ria.ru/20210919/putin-1750749567.html

Путин поблагодарил тех, кто помогал восстановить собор в Волгограде

Путин поблагодарил тех, кто помогал восстановить собор в Волгограде - РИА Новости, 19.09.2021

Путин поблагодарил тех, кто помогал восстановить собор в Волгограде

Президент России Владимир Путин поздравил участников мероприятия, посвященного восстановлению кафедрального собора Святого благоверного князя Александра... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T09:42

2021-09-19T09:42

2021-09-19T09:42

религия

общество

волгоград

владимир путин

русская православная церковь

александр невский

религия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников мероприятия, посвященного восстановлению кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде, и отметил, что возрождение храма стало возможным благодаря единению государства и гражданского общества, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент отметил, что возведенный в 1918 году собор стал подлинным украшением города, а также крупным духовным центром Нижнего Поволжья, но позже этот уникальный архитектурный памятник был утрачен."Важно, что сегодня собор вновь открывает свои двери. Его возрождение стало возможным во многом благодаря единению государства и гражданского общества, творческому, созидательному взаимодействию Русской православной церкви, ученых, реставраторов, музейных работников, благотворителей, всех неравнодушных людей, которым дорого наше общее наследие. Хочу поблагодарить вас за подвижнический и в высшей степени востребованный труд", - говорится в телеграмме.Путин также назвал символичным, что это долгожданное и праздничное событие приурочено к 800-летию князя Александра Невского – видного государственного деятеля, мудрого полководца и дипломата, защитника Земли Русской.Александро-Невский собор был построен в начале ХХ века в Царицыне в память спасения императора Александра III в железнодорожной катастрофе и освящен в мае 1918 года. В 1932 году он был взорван.Возрожденный собор освятит в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

https://ria.ru/20210918/kinotavr-1750705332.html

https://ria.ru/20210911/putin-1749647007.html

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общество, волгоград, владимир путин, русская православная церковь, александр невский, религия