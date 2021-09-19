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Религия
https://ria.ru/20210919/putin-1750749567.html
Путин поблагодарил тех, кто помогал восстановить собор в Волгограде
Путин поблагодарил тех, кто помогал восстановить собор в Волгограде - РИА Новости, 19.09.2021
Путин поблагодарил тех, кто помогал восстановить собор в Волгограде
Президент России Владимир Путин поздравил участников мероприятия, посвященного восстановлению кафедрального собора Святого благоверного князя Александра... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:42
2021-09-19T09:42
религия
общество
волгоград
владимир путин
русская православная церковь
александр невский
религия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников мероприятия, посвященного восстановлению кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде, и отметил, что возрождение храма стало возможным благодаря единению государства и гражданского общества, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент отметил, что возведенный в 1918 году собор стал подлинным украшением города, а также крупным духовным центром Нижнего Поволжья, но позже этот уникальный архитектурный памятник был утрачен."Важно, что сегодня собор вновь открывает свои двери. Его возрождение стало возможным во многом благодаря единению государства и гражданского общества, творческому, созидательному взаимодействию Русской православной церкви, ученых, реставраторов, музейных работников, благотворителей, всех неравнодушных людей, которым дорого наше общее наследие. Хочу поблагодарить вас за подвижнический и в высшей степени востребованный труд", - говорится в телеграмме.Путин также назвал символичным, что это долгожданное и праздничное событие приурочено к 800-летию князя Александра Невского – видного государственного деятеля, мудрого полководца и дипломата, защитника Земли Русской.Александро-Невский собор был построен в начале ХХ века в Царицыне в память спасения императора Александра III в железнодорожной катастрофе и освящен в мае 1918 года. В 1932 году он был взорван.Возрожденный собор освятит в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
https://ria.ru/20210918/kinotavr-1750705332.html
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общество, волгоград, владимир путин, русская православная церковь, александр невский, религия
09:42 19.09.2021
 
Путин поблагодарил тех, кто помогал восстановить собор в Волгограде

Путин: единение государства и общества дало возможность возродить собор в Волгограде

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к гражданам России в преддверии выборов депутатов Госдумы РФ
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России в преддверии выборов депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников мероприятия, посвященного восстановлению кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде, и отметил, что возрождение храма стало возможным благодаря единению государства и гражданского общества, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент отметил, что возведенный в 1918 году собор стал подлинным украшением города, а также крупным духовным центром Нижнего Поволжья, но позже этот уникальный архитектурный памятник был утрачен.
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"Важно, что сегодня собор вновь открывает свои двери. Его возрождение стало возможным во многом благодаря единению государства и гражданского общества, творческому, созидательному взаимодействию Русской православной церкви, ученых, реставраторов, музейных работников, благотворителей, всех неравнодушных людей, которым дорого наше общее наследие. Хочу поблагодарить вас за подвижнический и в высшей степени востребованный труд", - говорится в телеграмме.
Путин также назвал символичным, что это долгожданное и праздничное событие приурочено к 800-летию князя Александра Невского – видного государственного деятеля, мудрого полководца и дипломата, защитника Земли Русской.
Александро-Невский собор был построен в начале ХХ века в Царицыне в память спасения императора Александра III в железнодорожной катастрофе и освящен в мае 1918 года. В 1932 году он был взорван.
Возрожденный собор освятит в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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