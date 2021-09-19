Путин поблагодарил тех, кто помогал восстановить собор в Волгограде
Путин: единение государства и общества дало возможность возродить собор в Волгограде
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к гражданам России в преддверии выборов депутатов Госдумы РФ
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников мероприятия, посвященного восстановлению кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде, и отметил, что возрождение храма стало возможным благодаря единению государства и гражданского общества, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент отметил, что возведенный в 1918 году собор стал подлинным украшением города, а также крупным духовным центром Нижнего Поволжья, но позже этот уникальный архитектурный памятник был утрачен.
"Важно, что сегодня собор вновь открывает свои двери. Его возрождение стало возможным во многом благодаря единению государства и гражданского общества, творческому, созидательному взаимодействию Русской православной церкви, ученых, реставраторов, музейных работников, благотворителей, всех неравнодушных людей, которым дорого наше общее наследие. Хочу поблагодарить вас за подвижнический и в высшей степени востребованный труд", - говорится в телеграмме.
Путин также назвал символичным, что это долгожданное и праздничное событие приурочено к 800-летию князя Александра Невского – видного государственного деятеля, мудрого полководца и дипломата, защитника Земли Русской.
Александро-Невский собор был построен в начале ХХ века в Царицыне в память спасения императора Александра III в железнодорожной катастрофе и освящен в мае 1918 года. В 1932 году он был взорван.
Возрожденный собор освятит в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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