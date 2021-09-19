https://ria.ru/20210919/pushkov-1750730023.html
Пушков рассказал о прозрении Франции в отношении США
Пушков рассказал о прозрении Франции в отношении США - РИА Новости, 19.09.2021
Пушков рассказал о прозрении Франции в отношении США
Франция в ситуации с потерей контракта на подводные лодки для Канберры "открыла для себя что-то новое" в отношении США и Австралии, такое мнение высказал... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T00:47
2021-09-19T00:47
2021-09-19T01:32
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джо байден
алексей пушков
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жан-ив ле дриан
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Франция в ситуации с потерей контракта на подводные лодки для Канберры "открыла для себя что-то новое" в отношении США и Австралии, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.В пятницу Франция сообщила об отзыве для консультаций послов в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. При этом, как заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, Париж не стал отзывать посла из Великобритании, так как знает оппортунистскую политику этой страны."Иными словами, в Париже знают цену обязательствам Лондона и не обольщаются на его счет. А вот насчет США и Австралии они открывают для себя что-то новое", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, ранее в Европе удивлялись политике экс-президента США Дональда Трампа, рассчитывая при этом, что при его преемнике Джо Байдене трансатлантические отношения вернутся в "старые добрые времена"."Не вернутся: времена другие, США другие, у них другие задачи и приоритеты в изменившемся мире", - заключил сенатор.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из контракта по подлодкам с французской компанией Naval Group.
https://ria.ru/20210918/krizis-1750720110.html
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в мире, сша, австралия, франция, джо байден, алексей пушков, дональд трамп, жан-ив ле дриан, aukus
00:47 19.09.2021 (обновлено: 01:32 19.09.2021)
Пушков рассказал о прозрении Франции в отношении США
Сенатор Пушков заявил о прозрении Франции в отношении США и Австралии