https://ria.ru/20210919/pushkov-1750730023.html

Пушков рассказал о прозрении Франции в отношении США

Пушков рассказал о прозрении Франции в отношении США - РИА Новости, 19.09.2021

Пушков рассказал о прозрении Франции в отношении США

Франция в ситуации с потерей контракта на подводные лодки для Канберры "открыла для себя что-то новое" в отношении США и Австралии, такое мнение высказал... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T00:47

2021-09-19T00:47

2021-09-19T01:32

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дональд трамп

жан-ив ле дриан

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Франция в ситуации с потерей контракта на подводные лодки для Канберры "открыла для себя что-то новое" в отношении США и Австралии, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.В пятницу Франция сообщила об отзыве для консультаций послов в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. При этом, как заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, Париж не стал отзывать посла из Великобритании, так как знает оппортунистскую политику этой страны."Иными словами, в Париже знают цену обязательствам Лондона и не обольщаются на его счет. А вот насчет США и Австралии они открывают для себя что-то новое", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, ранее в Европе удивлялись политике экс-президента США Дональда Трампа, рассчитывая при этом, что при его преемнике Джо Байдене трансатлантические отношения вернутся в "старые добрые времена"."Не вернутся: времена другие, США другие, у них другие задачи и приоритеты в изменившемся мире", - заключил сенатор.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из контракта по подлодкам с французской компанией Naval Group.

https://ria.ru/20210918/krizis-1750720110.html

https://ria.ru/20210918/nakazanie-1750694045.html

сша

австралия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, австралия, франция, джо байден, алексей пушков, дональд трамп, жан-ив ле дриан, aukus