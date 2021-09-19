https://ria.ru/20210919/posolstvo-1750809651.html

В посольстве России в Токио голосование прошло без нарушений

В посольстве России в Токио голосование прошло без нарушений - РИА Новости, 19.09.2021

В посольстве России в Токио голосование прошло без нарушений

Голосование по выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва на избирательном участке при посольстве России в... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:13

2021-09-19T16:13

2021-09-19T16:13

выборы в государственную думу

токио

япония

единая россия

госдума рф

яблоко

лдпр

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ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Голосование по выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва на избирательном участке при посольстве России в Японии завершилось без нарушений, идет подсчет голосов, сообщили РИА Новости в дипмиссии.На избирательном участке при посольстве РФ в Токио работали наблюдатели от Общественной палаты Российской Федерации, политических партий и кандидатов по одномандатным округам. Голосование проходило с 8 до 20 часов (с 2-00 до 14-00 МСК) при строгом соблюдении мер санитарно-эпидемиологического контроля для предупреждения заражений новой коронавирусной инфекцией. При входе на территорию участка каждому избирателю вручали индивидуальный набор из маски и печаток.В голосовании в Токио приняли участие около 370 избирателей. Проголосовать мог каждый россиянин при предъявлении внутреннего или заграничного паспорта. Находящиеся в Японии российские граждане могли проголосовать не только в Токио, но и в генеральных консульствах России в Осаке, Саппоро и Ниигате. Как сообщили РИА Новости в генеральном консульстве в Осаке, на избирательном участке проголосовали около 50 человек. Досрочное выездное голосование в этом году проводилось только в Тояме от избирательного участка в Ниигате. Это связано с ограничениями из-за режима чрезвычайной ситуации, действующего в 19 из 47 префектур Японии. На консульском учете в Японии состоит порядка 4 тысяч человек.Всего в мире при российских посольствах и консульствах за рубежом создано 348 избирательных участков, сформированы избирательные комиссии.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210919/antonov-1750800873.html

https://ria.ru/20210919/shveytsariya-1750804025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

токио, япония, единая россия, госдума рф, яблоко, лдпр, коммунисты россии, россия