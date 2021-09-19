https://ria.ru/20210919/poezda-1750529061.html

Названы самые популярные железнодорожные направления сентября

Названы самые популярные железнодорожные направления сентября - РИА Новости, 19.09.2021

Названы самые популярные железнодорожные направления сентября

Аналитический центр сервиса путешествий выяснил, куда чаще всего отправляются на поездах в сентябре туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T09:28

2021-09-19T09:28

2021-09-19T09:28

туризм

казань

санкт-петербург

сортавала

ярославль

белгород

тверь

псков

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Аналитический центр сервиса путешествий выяснил, куда чаще всего отправляются на поездах в сентябре туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает Туту.ру.Естественно, первые места заняли железнодорожные путешествия между столицами. Почти каждый четвертый билет из Москвы оформляется в Санкт-Петербург. Из Северной столицы на московское направление приходится более половины (57,4 процента) бронирований.На втором месте по популярности у путешественников из Москвы Нижний Новгород, замыкает тройку Брянск.Также в десятку самых востребованных железнодорожных направлений из столицы вошли Казань, Тула, Владимир, Воронеж, Ярославль, Смоленск и Белгород.У туристов из Санкт-Петербурга на втором месте поезда в Псков, в пятерку самых популярных входят такие города, как Петрозаводск, Сортавала и Ярославль. В десятке: Нижний Новгород, Тула, Рязань и Ростов-на-Дону и Белгород.Средний чек по оформленным билетам из Москвы составляет 2 358 рублей в одну сторону, из Санкт-Петербурга – 2 820 рублей.

https://ria.ru/20210901/rzhd-1748205552.html

казань

санкт-петербург

сортавала

ярославль

белгород

тверь

псков

воронеж

ростов-на-дону

рязань

смоленск

владимир

брянск

тула

петрозаводск

москва

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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