https://ria.ru/20210919/poezda-1750529061.html
Названы самые популярные железнодорожные направления сентября
Названы самые популярные железнодорожные направления сентября - РИА Новости, 19.09.2021
Названы самые популярные железнодорожные направления сентября
Аналитический центр сервиса путешествий выяснил, куда чаще всего отправляются на поездах в сентябре туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:28
2021-09-19T09:28
2021-09-19T09:28
туризм
казань
санкт-петербург
сортавала
ярославль
белгород
тверь
псков
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Аналитический центр сервиса путешествий выяснил, куда чаще всего отправляются на поездах в сентябре туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает Туту.ру.Естественно, первые места заняли железнодорожные путешествия между столицами. Почти каждый четвертый билет из Москвы оформляется в Санкт-Петербург. Из Северной столицы на московское направление приходится более половины (57,4 процента) бронирований.На втором месте по популярности у путешественников из Москвы Нижний Новгород, замыкает тройку Брянск.Также в десятку самых востребованных железнодорожных направлений из столицы вошли Казань, Тула, Владимир, Воронеж, Ярославль, Смоленск и Белгород.У туристов из Санкт-Петербурга на втором месте поезда в Псков, в пятерку самых популярных входят такие города, как Петрозаводск, Сортавала и Ярославль. В десятке: Нижний Новгород, Тула, Рязань и Ростов-на-Дону и Белгород.Средний чек по оформленным билетам из Москвы составляет 2 358 рублей в одну сторону, из Санкт-Петербурга – 2 820 рублей.
https://ria.ru/20210901/rzhd-1748205552.html
казань
санкт-петербург
сортавала
ярославль
белгород
тверь
псков
воронеж
ростов-на-дону
рязань
смоленск
владимир
брянск
тула
петрозаводск
москва
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казань, санкт-петербург, сортавала, ярославль, белгород, тверь, псков, воронеж, ростов-на-дону, рязань, смоленск, владимир, брянск, тула, петрозаводск, москва, нижний новгород, новости - туризм, поезда, туристы, туту.ру, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Аналитический центр сервиса путешествий выяснил, куда чаще всего отправляются на поездах в сентябре туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает Туту.ру.
Естественно, первые места заняли железнодорожные путешествия между столицами. Почти каждый четвертый билет из Москвы оформляется в Санкт-Петербург. Из Северной столицы на московское направление приходится более половины (57,4 процента) бронирований.
На втором месте по популярности у путешественников из Москвы Нижний Новгород, замыкает тройку Брянск.
Также в десятку самых востребованных железнодорожных направлений из столицы вошли Казань, Тула, Владимир, Воронеж, Ярославль, Смоленск и Белгород.
У туристов из Санкт-Петербурга на втором месте поезда в Псков, в пятерку самых популярных входят такие города, как Петрозаводск, Сортавала и Ярославль. В десятке: Нижний Новгород, Тула, Рязань и Ростов-на-Дону и Белгород.
Средний чек по оформленным билетам из Москвы составляет 2 358 рублей в одну сторону, из Санкт-Петербурга – 2 820 рублей.