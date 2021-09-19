https://ria.ru/20210919/pekin-1750743079.html

В посольстве России в Китае рассказали о голосовании в Пекине

В посольстве России в Китае рассказали о голосовании в Пекине - РИА Новости, 19.09.2021

В посольстве России в Китае рассказали о голосовании в Пекине

Проживающие в китайской столице граждане РФ в воскресенье довольно активно голосуют на выборах в Госдуму, несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:24

2021-09-19T08:24

2021-09-19T09:54

выборы в государственную думу

в мире

китай

пекин

госдума рф

андрей денисов

россия

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ПЕКИН, 19 сен – РИА Новости. Проживающие в китайской столице граждане РФ в воскресенье довольно активно голосуют на выборах в Госдуму, несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве России с утра пришло достаточно много людей, свой голос на выборах уже отдал и посол РФ в Китае Андрей Денисов, передает корреспондент РИА Новости.Голосование из-за продолжающейся пандемии COVID-19 проходит при соблюдении ограничительных мер, обязательно ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции."Хотя избирательный участок будет работать до 20.00, как и по всей России, но уже достаточно много людей пришло и приняло участие в голосовании", - рассказал журналистам посол Денисов.Он отметил, что на участке в посольстве голосуют граждане РФ, живущие в Пекине, среди них и работники государственных учреждений, и те, кто здесь находится на учебе, на работе, в качестве членов семей."Их, конечно, меньше, чем было в прошлые годы, по понятным причинам из-за эпидемии, тем не менее достаточно большое количество, поэтому мы, как посольство, готовы во всеоружии принять всех, кто придет сегодня отдать свой голос", - добавил Денисов.Он также отметил, что "по законодательству КНР, выборы в парламенты и законодательные органы иностранных государств допускаются только на территории загранучреждений, у нас на территории Китая организовано шесть избирательных участков: один в посольстве в Пекине и пять в наших генеральных консульствах"."В эти дни в Китае отмечается большой народный праздник Чжунцюцзе, или "Праздник середины осени". Это серьезный праздник с выходными днями, в эти дни китайцы проводят итоги осеннего урожая. Ну а мы ближе к вечеру подведем итоги избирательного урожая, как и вся наша страна", - отметил дипломат.В свою очередь пресс-атташе посольства РФ Георгий Егоров отметил, что "в этом году в связи с коронавирусными ограничениями и тем, что многие граждане уехали, у нас явка значительно ниже, чем была раньше"."Во время выборов в Госдуму VII созыва, которые проходили пять лет назад, на нашем избирательном участке проголосовало свыше 1,5 тысячи человек, что в целом соответствует количеству наших соотечественников, которые находятся в Пекине и в нашем консульском округе, тогда была довольно полная явка", - добавил он.Егоров также указал, что голосование на участке в посольстве России проходит только в воскресенье – в единый день голосования, соответствующее решение было принято с учетом количества избирателей в консульском округе, которое не будет превышать 1,5 тысячи человек.Консульский округ, за который отвечает посольство РФ в Пекине, является самым большим в Китае, в него входят четыре автономных района, 11 провинций и три города центрального подчинения.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210918/kon-1750662176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, пекин, госдума рф, андрей денисов, россия