Памфилова предупредила избиркомы о непростой предстоящей ночи
Памфилова: предстоящая ночь будет непростая, все комиссии должны работать под камерами
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время открытого тестового голосования в ЦИК России
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Предстоящая ночь будет непростой для избирательных комиссий, все они должны работать под камерами, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Она добавила, что сейчас идет целый ряд провокаций, забрасывание комиссий ничего не значащими обращениями, чтобы вывести их из строя.
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"Еще раз напоминайте всем членам комиссий, что работают под камерами. Предстоящая ночь будет непростая. Чтобы были наблюдатели, все процедуры, если они требуют того, надо сопровождать разного рода объявлениями, чтобы было понятно, и не было инсинуаций и спекуляций, что эта на самом деле законная процедура является нарушением", - заявила Памфилова в информцентре ЦИК.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".