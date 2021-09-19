https://ria.ru/20210919/netrebko-1750736866.html

В Кремле с аншлагом прошел грандиозный юбилейный концерт Анны Нетребко

В Кремле с аншлагом прошел грандиозный юбилейный концерт Анны Нетребко - РИА Новости, 19.09.2021

В Кремле с аншлагом прошел грандиозный юбилейный концерт Анны Нетребко

В Государственном Кремлевском дворце с аншлагом прошел юбилейный концерт Анны Нетребко. Поздравить оперную диву с 50-летием прилетели ее друзья и коллеги,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T07:10

2021-09-19T07:10

2021-09-19T11:34

шоубиз

новости культуры

новости шоу-бизнеса

краснодар

валерия (алла перфилова)

государственный кремлевский дворец

пласидо доминго

юсиф эйвазов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750734369_0:517:2561:1958_1920x0_80_0_0_c98ba92513edd296ae2f9f697af68683.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Государственном Кремлевском дворце с аншлагом прошел юбилейный концерт Анны Нетребко. Поздравить оперную диву с 50-летием прилетели ее друзья и коллеги, оперные звезды из разных стран. Официальная стоимость билетов в первые ряды партера превышала 200 тысяч рублей, часть денег пойдет на благотворительность – в фонд "Арифметика добра", помогающий детям-сиротам. В концерте приняли участие Пласидо Доминго, Роландо Виллазон, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Филипп Киркоров, Юсиф Эйвазов, Лука Сальси, Михаэль Фолле, Елена Жидкова, Эльчин Азизов, Игорь Крутой, Валерия и другие знаменитости, ранее выступавшие вместе с Анной Нетребко на лучших сценах мира.Шоу в Кремле было грандиозным: и по составу исполнителей, и по выбору номеров в программе, и по атмосфере – душевной и ослепительно яркой – как сама Анна.Лучшие мировые голоса, знаменитые арии и ансамбли, восторги зрителей – красивый юбилей в Кремле.В самом начале концерта пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков зачитал поздравление от Владимира Путина. Далее на экраны вывели видеообращение от Федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.Роскошные цветы (в том числе от Владимира Путина), теплые слова и поздравления, сюрпризы от друзей, коллег и, конечно, от мужа – Юсифа Эйвазова. Он удивил именинницу двумя премьерами, новыми композициями: обе про любовь (соло и в дуэте с Валерией). Анна явно не была к этому готова и в какой-то момент растрогалась, отворачивалась от зала и пытаясь скрыть слезы.Овации и аплодисменты не смолкали: публика была в восторге от концерта. В первом отделении – лучшие оперные номера. Во втором – чего только не было: и сюрпризы, и слезы, и шутки, и совместные выступления с оперными и эстрадными звездами.Самый трогательный момент: когда Анна пригласила на сцену своих подруг (в основном - из ее родного Краснодара) и сына Тьяго. Все они вместе исполнили песню "Крылатые качели" – солировала Хибла Герзмава.Зал встал, когда Анна Нетребко и Пласидо Доминго спели вместе. А потом восхищался – когда она пела и танцевала. И ликовал в финале – когда на сцену вышел друг Анны, Филипп Киркоров: "Это твой день! Viva la Diva!"

https://ria.ru/20210914/netrebko-1749515499.html

краснодар

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, новости шоу-бизнеса, краснодар, валерия (алла перфилова), государственный кремлевский дворец, пласидо доминго, юсиф эйвазов, филипп киркоров, анна нетребко, игорь крутой, хибла герзмава, ильдар абдразаков, опера, владимир путин, дмитрий песков, шоу-бизнес, стиль жизни, москва