07:10 19.09.2021 (обновлено: 11:34 19.09.2021)
В Кремле с аншлагом прошел грандиозный юбилейный концерт Анны Нетребко
Анну Нетребко поздравили с юбилеем мировые звезды, прилетевшие на ее концерт в Кремле
© Анастасия Мельникова На юбилейном концерте в Кремлевском дворце в честь 50-летия Анны Нетребко.
© Анастасия Мельникова
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Государственном Кремлевском дворце с аншлагом прошел юбилейный концерт Анны Нетребко. Поздравить оперную диву с 50-летием прилетели ее друзья и коллеги, оперные звезды из разных стран.
Официальная стоимость билетов в первые ряды партера превышала 200 тысяч рублей, часть денег пойдет на благотворительность – в фонд "Арифметика добра", помогающий детям-сиротам.
В концерте приняли участие Пласидо Доминго, Роландо Виллазон, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Филипп Киркоров, Юсиф Эйвазов, Лука Сальси, Михаэль Фолле, Елена Жидкова, Эльчин Азизов, Игорь Крутой, Валерия и другие знаменитости, ранее выступавшие вместе с Анной Нетребко на лучших сценах мира.
Гала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко
Шоу в Кремле было грандиозным: и по составу исполнителей, и по выбору номеров в программе, и по атмосфере – душевной и ослепительно яркой – как сама Анна.
Лучшие мировые голоса, знаменитые арии и ансамбли, восторги зрителей – красивый юбилей в Кремле.
В самом начале концерта пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков зачитал поздравление от Владимира Путина. Далее на экраны вывели видеообращение от Федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.
© Анастасия Мельникова На юбилейном концерте в Кремлевском дворце в честь 50-летия Анны Нетребко.
© Анастасия Мельникова
На юбилейном концерте в Кремлевском дворце в честь 50-летия Анны Нетребко.
Роскошные цветы (в том числе от Владимира Путина), теплые слова и поздравления, сюрпризы от друзей, коллег и, конечно, от мужа – Юсифа Эйвазова. Он удивил именинницу двумя премьерами, новыми композициями: обе про любовь (соло и в дуэте с Валерией). Анна явно не была к этому готова и в какой-то момент растрогалась, отворачивалась от зала и пытаясь скрыть слезы.
"Этот вечер, этот концерт, люди, которые сидят в зале с горящими глазами, – это всё так достойно тебя! Ты даришь всем то, что тебе дано богом, – твой талант, – сказал Юсиф Эйвазов. – Ты даришь его щедро, не щадишь себя. Именно поэтому у тебя миллионы поклонников во всех уголках мира".
Гала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко
Овации и аплодисменты не смолкали: публика была в восторге от концерта. В первом отделении – лучшие оперные номера. Во втором – чего только не было: и сюрпризы, и слезы, и шутки, и совместные выступления с оперными и эстрадными звездами.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭстрадный певец Филипп Киркоров перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
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Эстрадный певец Филипп Киркоров перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНа гала-концерте в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
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На гала-концерте в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРектор академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
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Ректор академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОперный певец Михаэль Фолле перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
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Оперный певец Михаэль Фолле перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
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Эстрадный певец Филипп Киркоров перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
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На гала-концерте в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
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Ректор академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
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Оперный певец Михаэль Фолле перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
Самый трогательный момент: когда Анна пригласила на сцену своих подруг (в основном - из ее родного Краснодара) и сына Тьяго. Все они вместе исполнили песню "Крылатые качели" – солировала Хибла Герзмава.
Гала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко
Зал встал, когда Анна Нетребко и Пласидо Доминго спели вместе. А потом восхищался – когда она пела и танцевала. И ликовал в финале – когда на сцену вышел друг Анны, Филипп Киркоров: "Это твой день! Viva la Diva!"
14 сентября, 08:00КультураАнна Нетребко: "Мне нужна свобода — во всем!"