Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210919/netrebko-1750736866.html
В Кремле с аншлагом прошел грандиозный юбилейный концерт Анны Нетребко
В Кремле с аншлагом прошел грандиозный юбилейный концерт Анны Нетребко - РИА Новости, 19.09.2021
В Кремле с аншлагом прошел грандиозный юбилейный концерт Анны Нетребко
В Государственном Кремлевском дворце с аншлагом прошел юбилейный концерт Анны Нетребко. Поздравить оперную диву с 50-летием прилетели ее друзья и коллеги,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T07:10
2021-09-19T11:34
шоубиз
новости культуры
новости шоу-бизнеса
краснодар
валерия (алла перфилова)
государственный кремлевский дворец
пласидо доминго
юсиф эйвазов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750734369_0:517:2561:1958_1920x0_80_0_0_c98ba92513edd296ae2f9f697af68683.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Государственном Кремлевском дворце с аншлагом прошел юбилейный концерт Анны Нетребко. Поздравить оперную диву с 50-летием прилетели ее друзья и коллеги, оперные звезды из разных стран. Официальная стоимость билетов в первые ряды партера превышала 200 тысяч рублей, часть денег пойдет на благотворительность – в фонд "Арифметика добра", помогающий детям-сиротам. В концерте приняли участие Пласидо Доминго, Роландо Виллазон, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Филипп Киркоров, Юсиф Эйвазов, Лука Сальси, Михаэль Фолле, Елена Жидкова, Эльчин Азизов, Игорь Крутой, Валерия и другие знаменитости, ранее выступавшие вместе с Анной Нетребко на лучших сценах мира.Шоу в Кремле было грандиозным: и по составу исполнителей, и по выбору номеров в программе, и по атмосфере – душевной и ослепительно яркой – как сама Анна.Лучшие мировые голоса, знаменитые арии и ансамбли, восторги зрителей – красивый юбилей в Кремле.В самом начале концерта пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков зачитал поздравление от Владимира Путина. Далее на экраны вывели видеообращение от Федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.Роскошные цветы (в том числе от Владимира Путина), теплые слова и поздравления, сюрпризы от друзей, коллег и, конечно, от мужа – Юсифа Эйвазова. Он удивил именинницу двумя премьерами, новыми композициями: обе про любовь (соло и в дуэте с Валерией). Анна явно не была к этому готова и в какой-то момент растрогалась, отворачивалась от зала и пытаясь скрыть слезы.Овации и аплодисменты не смолкали: публика была в восторге от концерта. В первом отделении – лучшие оперные номера. Во втором – чего только не было: и сюрпризы, и слезы, и шутки, и совместные выступления с оперными и эстрадными звездами.Самый трогательный момент: когда Анна пригласила на сцену своих подруг (в основном - из ее родного Краснодара) и сына Тьяго. Все они вместе исполнили песню "Крылатые качели" – солировала Хибла Герзмава.Зал встал, когда Анна Нетребко и Пласидо Доминго спели вместе. А потом восхищался – когда она пела и танцевала. И ликовал в финале – когда на сцену вышел друг Анны, Филипп Киркоров: "Это твой день! Viva la Diva!"
https://ria.ru/20210914/netrebko-1749515499.html
краснодар
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750734369_0:127:2561:2048_1920x0_80_0_0_02abe36d250f401d347eeb91224bc9ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, новости шоу-бизнеса, краснодар, валерия (алла перфилова), государственный кремлевский дворец, пласидо доминго, юсиф эйвазов, филипп киркоров, анна нетребко, игорь крутой, хибла герзмава, ильдар абдразаков, опера, владимир путин, дмитрий песков, шоу-бизнес, стиль жизни, москва
07:10 19.09.2021 (обновлено: 11:34 19.09.2021)
 
В Кремле с аншлагом прошел грандиозный юбилейный концерт Анны Нетребко

Анну Нетребко поздравили с юбилеем мировые звезды, прилетевшие на ее концерт в Кремле

© Анастасия Мельникова На юбилейном концерте в Кремлевском дворце в честь 50-летия Анны Нетребко.
На юбилейном концерте в Кремлевском дворце в честь 50-летия Анны Нетребко.
© Анастасия Мельникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Государственном Кремлевском дворце с аншлагом прошел юбилейный концерт Анны Нетребко. Поздравить оперную диву с 50-летием прилетели ее друзья и коллеги, оперные звезды из разных стран.
Официальная стоимость билетов в первые ряды партера превышала 200 тысяч рублей, часть денег пойдет на благотворительность – в фонд "Арифметика добра", помогающий детям-сиротам.
В концерте приняли участие Пласидо Доминго, Роландо Виллазон, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Филипп Киркоров, Юсиф Эйвазов, Лука Сальси, Михаэль Фолле, Елена Жидкова, Эльчин Азизов, Игорь Крутой, Валерия и другие знаменитости, ранее выступавшие вместе с Анной Нетребко на лучших сценах мира.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко
Гала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Гала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко
Шоу в Кремле было грандиозным: и по составу исполнителей, и по выбору номеров в программе, и по атмосфере – душевной и ослепительно яркой – как сама Анна.
Лучшие мировые голоса, знаменитые арии и ансамбли, восторги зрителей – красивый юбилей в Кремле.
В самом начале концерта пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков зачитал поздравление от Владимира Путина. Далее на экраны вывели видеообращение от Федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.
© Анастасия Мельникова На юбилейном концерте в Кремлевском дворце в честь 50-летия Анны Нетребко.
На юбилейном концерте в Кремлевском дворце в честь 50-летия Анны Нетребко.
© Анастасия Мельникова
На юбилейном концерте в Кремлевском дворце в честь 50-летия Анны Нетребко.
Роскошные цветы (в том числе от Владимира Путина), теплые слова и поздравления, сюрпризы от друзей, коллег и, конечно, от мужа – Юсифа Эйвазова. Он удивил именинницу двумя премьерами, новыми композициями: обе про любовь (соло и в дуэте с Валерией). Анна явно не была к этому готова и в какой-то момент растрогалась, отворачивалась от зала и пытаясь скрыть слезы.
"Этот вечер, этот концерт, люди, которые сидят в зале с горящими глазами, – это всё так достойно тебя! Ты даришь всем то, что тебе дано богом, – твой талант, – сказал Юсиф Эйвазов. – Ты даришь его щедро, не щадишь себя. Именно поэтому у тебя миллионы поклонников во всех уголках мира".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко
Гала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Гала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко
Овации и аплодисменты не смолкали: публика была в восторге от концерта. В первом отделении – лучшие оперные номера. Во втором – чего только не было: и сюрпризы, и слезы, и шутки, и совместные выступления с оперными и эстрадными звездами.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭстрадный певец Филипп Киркоров перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
Гала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко
1 из 4
Эстрадный певец Филипп Киркоров перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНа гала-концерте в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
Гала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко
2 из 4
На гала-концерте в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРектор академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
Гала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко
3 из 4
Ректор академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОперный певец Михаэль Фолле перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
Гала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко
4 из 4
Оперный певец Михаэль Фолле перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 4
Эстрадный певец Филипп Киркоров перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 4
На гала-концерте в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 4
Ректор академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 4
Оперный певец Михаэль Фолле перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Самый трогательный момент: когда Анна пригласила на сцену своих подруг (в основном - из ее родного Краснодара) и сына Тьяго. Все они вместе исполнили песню "Крылатые качели" – солировала Хибла Герзмава.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко
Гала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Гала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко
Зал встал, когда Анна Нетребко и Пласидо Доминго спели вместе. А потом восхищался – когда она пела и танцевала. И ликовал в финале – когда на сцену вышел друг Анны, Филипп Киркоров: "Это твой день! Viva la Diva!"
Анна Нетребко
14 сентября, 08:00Культура
Анна Нетребко: "Мне нужна свобода — во всем!"
 
ШоубизНовости культурыНовости шоу-бизнесаКраснодарВалерия (Алла Перфилова)Государственный Кремлевский дворецПласидо ДомингоЮсиф ЭйвазовФилипп КиркоровАнна НетребкоИгорь КрутойХибла ГерзмаваИльдар АбдразаковОпераВладимир ПутинДмитрий ПесковШоу-бизнесСтиль жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:50В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей
13:49Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде
13:49Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, сообщили наблюдатели
13:46В Саратовской области проголосовал 41 процент избирателей на 12:00
13:42Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
13:41В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00
13:40Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
13:38Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
13:36Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
13:36В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
13:35Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов
13:34В Хабаровском крае закрылись избирательные участки
13:30В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать
13:23В Чувашии проголосовали почти 44 процента избирателей на 12:00
13:22Явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 21,13 процента
13:21В Белоруссии проголосовали около девяти тысяч россиян на выборах в Госдуму
13:19Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на выборах
13:18Глава правительства Приднестровья проголосовал на выборах в Госдуму
13:17Обнаружено новое доказательство природного происхождения коронавируса
13:16В Абхазии почти 4,4 тысячи избирателей проголосовали на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния