https://ria.ru/20210919/menyaylo-1750810686.html

Избранный главой Северной Осетии Сергей Меняйло вступил в должность

Избранный главой Северной Осетии Сергей Меняйло вступил в должность - РИА Новости, 19.09.2021

Избранный главой Северной Осетии Сергей Меняйло вступил в должность

Избранный парламентом Северной Осетии главой региона Сергей Меняйло принес присягу и вступил в должность. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:20

2021-09-19T16:20

2021-09-19T16:20

политика

патриоты россии

владимир путин

кпрф

сергей меняйло

россия

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ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Избранный парламентом Северной Осетии главой региона Сергей Меняйло принес присягу и вступил в должность."Перед лицом президента РФ и парламента республики Северная Осетия-Алания обязуюсь соблюдать конституцию РФ, конституцию Северной Осетии, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, укреплять государственность и верно служить народу Северной Осетии-Алании", - сказал Меняйло, принося присягу.Торжественная церемония состоялась после голосования парламента региона.Выборы главы Северной Осетии непрямые, руководителя региона выбирает парламент из числа предложенных президентом кандидатур.Ранее президент РФ Владимир Путин внес в парламент республики трех кандидатов для избрания на должность главы республики: Баликоева Валерия Тазретовича - депутата парламента региона, члена фракции "Патриоты России", председателя комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям, Меняйло Сергея Ивановича - временно исполняющего обязанности главы республики, Элдзарову Медею Багратовну - депутата парламента республики от партии КПРФ.В голосовании приняли участие 59 депутатов, за Меняйло отдано большинство голосов - 57.Меняйло в апреле 2021 года был назначен временно исполняющим обязанности главы республики.

https://ria.ru/20210919/menyaylo-1750796142.html

https://ria.ru/20210409/menyaylo-1727568276.html

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политика, патриоты россии, владимир путин, кпрф, сергей меняйло, россия