Избранный главой Северной Осетии Сергей Меняйло вступил в должность
Избранный парламентом Северной Осетии главой региона Сергей Меняйло вступил в должность
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Избранный парламентом Северной Осетии главой региона Сергей Меняйло принес присягу и вступил в должность.
"Перед лицом президента РФ и парламента республики Северная Осетия-Алания обязуюсь соблюдать конституцию РФ, конституцию Северной Осетии, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, укреплять государственность и верно служить народу Северной Осетии-Алании", - сказал Меняйло, принося присягу.
Торжественная церемония состоялась после голосования парламента региона.
"Сергей Иванович Меняйло вступил в должность главы республики Северная Осетия-Алания", - сказал в ходе церемонии заместитель председателя конституционного суда республики Александр Севостьянов.
Выборы главы Северной Осетии непрямые, руководителя региона выбирает парламент из числа предложенных президентом кандидатур.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в парламент республики трех кандидатов для избрания на должность главы республики: Баликоева Валерия Тазретовича - депутата парламента региона, члена фракции "Патриоты России", председателя комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям, Меняйло Сергея Ивановича - временно исполняющего обязанности главы республики, Элдзарову Медею Багратовну - депутата парламента республики от партии КПРФ.
В голосовании приняли участие 59 депутатов, за Меняйло отдано большинство голосов - 57.
Меняйло в апреле 2021 года был назначен временно исполняющим обязанности главы республики.
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