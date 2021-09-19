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Избранный главой Северной Осетии Сергей Меняйло вступил в должность
Избранный главой Северной Осетии Сергей Меняйло вступил в должность - РИА Новости, 19.09.2021
Избранный главой Северной Осетии Сергей Меняйло вступил в должность
Избранный парламентом Северной Осетии главой региона Сергей Меняйло принес присягу и вступил в должность. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:20
2021-09-19T16:20
политика
патриоты россии
владимир путин
кпрф
сергей меняйло
россия
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ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Избранный парламентом Северной Осетии главой региона Сергей Меняйло принес присягу и вступил в должность."Перед лицом президента РФ и парламента республики Северная Осетия-Алания обязуюсь соблюдать конституцию РФ, конституцию Северной Осетии, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, укреплять государственность и верно служить народу Северной Осетии-Алании", - сказал Меняйло, принося присягу.Торжественная церемония состоялась после голосования парламента региона.Выборы главы Северной Осетии непрямые, руководителя региона выбирает парламент из числа предложенных президентом кандидатур.Ранее президент РФ Владимир Путин внес в парламент республики трех кандидатов для избрания на должность главы республики: Баликоева Валерия Тазретовича - депутата парламента региона, члена фракции "Патриоты России", председателя комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям, Меняйло Сергея Ивановича - временно исполняющего обязанности главы республики, Элдзарову Медею Багратовну - депутата парламента республики от партии КПРФ.В голосовании приняли участие 59 депутатов, за Меняйло отдано большинство голосов - 57.Меняйло в апреле 2021 года был назначен временно исполняющим обязанности главы республики.
https://ria.ru/20210919/menyaylo-1750796142.html
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политика, патриоты россии, владимир путин, кпрф, сергей меняйло, россия
16:20 19.09.2021
 
Избранный главой Северной Осетии Сергей Меняйло вступил в должность

Избранный парламентом Северной Осетии главой региона Сергей Меняйло вступил в должность

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Избранный парламентом Северной Осетии главой региона Сергей Меняйло принес присягу и вступил в должность.
"Перед лицом президента РФ и парламента республики Северная Осетия-Алания обязуюсь соблюдать конституцию РФ, конституцию Северной Осетии, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, укреплять государственность и верно служить народу Северной Осетии-Алании", - сказал Меняйло, принося присягу.
Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 14:51
Парламент Северной Осетии избрал Сергея Меняйло на должность главы региона
Торжественная церемония состоялась после голосования парламента региона.
"Сергей Иванович Меняйло вступил в должность главы республики Северная Осетия-Алания", - сказал в ходе церемонии заместитель председателя конституционного суда республики Александр Севостьянов.
Выборы главы Северной Осетии непрямые, руководителя региона выбирает парламент из числа предложенных президентом кандидатур.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в парламент республики трех кандидатов для избрания на должность главы республики: Баликоева Валерия Тазретовича - депутата парламента региона, члена фракции "Патриоты России", председателя комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям, Меняйло Сергея Ивановича - временно исполняющего обязанности главы республики, Элдзарову Медею Багратовну - депутата парламента республики от партии КПРФ.
В голосовании приняли участие 59 депутатов, за Меняйло отдано большинство голосов - 57.
Меняйло в апреле 2021 года был назначен временно исполняющим обязанности главы республики.
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 15:52
Биография Сергея Меняйло
 
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