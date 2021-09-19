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Матвиенко спрогнозировала смену 20 сенаторов по итогам выборов

Матвиенко спрогнозировала смену 20 сенаторов по итогам выборов - РИА Новости, 19.09.2021

Матвиенко спрогнозировала смену 20 сенаторов по итогам выборов

После

2021-09-19T23:21

2021-09-19T23:21

2021-09-19T23:21

выборы в государственную думу

политика

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Около 20 новых сенаторов может появиться в Совете Федерации по итогам региональных выборов, прошедших наряду с думскими, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Мы ожидаем, по предварительным данным, порядка 20 новых сенаторов. Это будет свежая кровь, новые люди, новые лица, которые придут работать в Совет Федерации", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1".Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, совет федерации рф, валентина матвиенко