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Матвиенко спрогнозировала смену 20 сенаторов по итогам выборов
Матвиенко спрогнозировала смену 20 сенаторов по итогам выборов - РИА Новости, 19.09.2021
Матвиенко спрогнозировала смену 20 сенаторов по итогам выборов
После
2021-09-19T23:21
2021-09-19T23:21
2021-09-19T23:21
выборы в государственную думу
политика
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Около 20 новых сенаторов может появиться в Совете Федерации по итогам региональных выборов, прошедших наряду с думскими, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Мы ожидаем, по предварительным данным, порядка 20 новых сенаторов. Это будет свежая кровь, новые люди, новые лица, которые придут работать в Совет Федерации", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1".Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, валентина матвиенко
Матвиенко спрогнозировала смену 20 сенаторов по итогам выборов
Матвиенко: около 20 новых сенаторов может появиться в Совфеде по итогам выборов в регионах
После