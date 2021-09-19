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Явка на выборах на Кубани достигла 45%

Явка на выборах на Кубани достигла 45% - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах на Кубани достигла 45%

Явка на выборах на Кубани к последнему дню трёхдневного голосования достигла 45%, превысив среднероссийский показатель, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:28

2021-09-19T12:28

2021-09-19T12:28

выборы в государственную думу

политика

краснодарский край

госдума рф

яблоко

коммунисты россии

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КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах на Кубани к последнему дню трёхдневного голосования достигла 45%, превысив среднероссийский показатель, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.На территории края проходят 88 избирательных кампаний различного уровня, в том числе муниципальных, наиболее высокая конкуренция отмечается на выборах депутатов Госдумы в одномандатных округах, в восьми округах на депутатские мандаты там претендуют 84 зарегистрированных кандидата."Средняя явка по краю у нас - более 45%, это на 10% выше, чем среднероссийская явка... Проголосовало уже без малого два миллиона кубанцев и еще целый день... мы называем его основной день голосования, есть возможность прийти на избирательные участки", - сообщил журналистам Черненко."Мы имеем второй опыт уже проведения трехдневного голосования, и анализ, даже поверхностный, показывает, что и в 2020 году, и сегодня примерно равное количество голосования распределяется по трём дням. Это означает, что мы смогли обеспечить равномерное, спокойное, без столпотворения голосование", - добавил он. По данным крайизбиркома, на трехдневных выборах в сентябре 2020 года, когда кубанцы выбирали губернатора и представителей в муниципальные органы власти, явка составила 48,9%.На выборах в Госдуму в 2016 году явка по региону составила 51,2%.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, краснодарский край, госдума рф, яблоко, коммунисты россии