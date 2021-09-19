https://ria.ru/20210919/kprf-1750835964.html

Памфилова подготовит обращение к Зюганову из-за поведения членов КПРФ

Памфилова подготовит обращение к Зюганову из-за поведения членов КПРФ - РИА Новости, 19.09.2021

Памфилова подготовит обращение к Зюганову из-за поведения членов КПРФ

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что готовит обращение к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой разобраться с поведением некоторых представителей партии,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T19:52

2021-09-19T19:52

2021-09-19T20:27

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

яблоко

элла памфилова

коммунисты россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602619787_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_23a811a804d9bd557d3df7c22c1542ec.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что готовит обращение к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой разобраться с поведением некоторых представителей партии, которые "пошли в информационную атаку" на избиркомы."Сейчас готовлю обращение Геннадию Андреевичу Зюганову уважаемому, потому что у меня сообщение, типичное сообщение, которое идет сейчас со всех регионов от наших председателей комиссии... (попрошу его - ред.) Разобраться, кто занимается тем, чтобы выбить комиссии в самый сложный момент. Кстати, во всех комиссиях... работают представители КПРФ, в том числе они ставят и им подножку", - заявила Памфилова в информцентре ЦИК.Она процитировала сообщение представителя региональной избирательной комиссии, согласно которому "представители КПРФ пошли в информационную атаку, заваливают всякими документами". Памфилова отметила, что такие сообщения поступают из разных регионов, она также выразила уверенность, что подобных указаний со стороны руководства партии быть не могло.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210919/kiberataki-1750829965.html

https://ria.ru/20210919/vybory-1750828749.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, яблоко, элла памфилова, коммунисты россии