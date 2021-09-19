19:52 19.09.2021 (обновлено: 20:27 19.09.2021)
Памфилова подготовит обращение к Зюганову из-за поведения членов КПРФ
Глава ЦИК Памфилова подготовит обращение к Зюганову из-за поведения некоторых членов КПРФ
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заключительном заседании действующего состава Центризбиркома
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что готовит обращение к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой разобраться с поведением некоторых представителей партии, которые "пошли в информационную атаку" на избиркомы.
"Сейчас готовлю обращение Геннадию Андреевичу Зюганову уважаемому, потому что у меня сообщение, типичное сообщение, которое идет сейчас со всех регионов от наших председателей комиссии... (попрошу его - ред.) Разобраться, кто занимается тем, чтобы выбить комиссии в самый сложный момент. Кстати, во всех комиссиях... работают представители КПРФ, в том числе они ставят и им подножку", - заявила Памфилова в информцентре ЦИК.
Она процитировала сообщение представителя региональной избирательной комиссии, согласно которому "представители КПРФ пошли в информационную атаку, заваливают всякими документами". Памфилова отметила, что такие сообщения поступают из разных регионов, она также выразила уверенность, что подобных указаний со стороны руководства партии быть не могло.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".