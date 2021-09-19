https://ria.ru/20210919/kinotavr-1750795795.html

Все звезды – в Сочи: открылся крупнейший российский фестиваль "Кинотавр"

Все звезды – в Сочи: открылся крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" - РИА Новости, 19.09.2021

Все звезды – в Сочи: открылся крупнейший российский фестиваль "Кинотавр"

Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" в 32-й раз открылся Сочи, церемония открытия форума совместила приветственные слова официальных лиц, выступления... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:03

2021-09-19T16:03

2021-09-19T16:05

культура

сочи

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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" в 32-й раз открылся Сочи, церемония открытия форума совместила приветственные слова официальных лиц, выступления российских артистов, а также вручение почетной награды, которую получил продюсер Сергей Сельянов, передает корреспондент РИА Новости.Торжественная церемония открытия была назначена на 19:00, однако еще за пару часов до начала местные жители стали собираться вокруг огороженной для проведения фестиваля территории, чтобы попросить у любимых артистов автографы или сфотографироваться с ними. Шествие звезд по красной ковровой дорожке они встречали аплодисментами.Церемония открытия началась с официального приветствия президента РФ Владимира Путина, которое зачитал советник президента по культуре Владимир Толстой. Он также поприветствовал собравшихся."Кинотавр 32-й, совсем приближается уже к возрасту Христа. Поздравляю вас всех!" - сказал Толстой.Официальную часть открытия сменила творческая: перед зрителями Зимнего театра выступила певица Манижа, которая в этом году представляла Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение".Жюри и конкурсантыУчастники конкурсной программы были объявлены заранее, зрителям напомнила, что в этом году за награды "Кинотавра" поборются 15 картин. Среди них "Владивосток" Антона Борматова, "Герда" Натальи Кудряшовой, "День мертвых" Виктора Рыжакова, "Дунай" Любови Мульменко и "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.Конкуренцию им составят картины "Медея" Александра Зельдовича, "Молоко птицы" Евгения Марьяна, "Море волнуется раз" Николая Хомерики, а также "На близком расстоянии" Григория Добрыгина, "Ничья" Лены Ланских, "Нуучча" Владимира Мункуева и "Общага" Романа Васьянова. Кроме того, в конкурс вошли фильм "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова, "Подельники" Евгения Григорьева и "Протест незнакомца" Сергея Осипьяна.Оценивать картины основного конкурса и определять победителей будет жюри, в состав которого вошли режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и артист Петр Федоров. Председателем жюри выступила народная артистка России Чулпан Хаматова, которая поблагодарила организаторов фестиваля за праздник и хорошее настроение."Мы будем журить максимально субъективно, и я надеюсь, это никак не отразится на вашем хорошем настроении", - пошутила Хаматова.Дебюты и традиции"Тридцать второй раз в Сочи собираются кинематографисты, чтобы представить свои собственные вселенные миру. Собираются, чтобы предъявить свои картины профессиональному сообществу, кинокритикам, всем, от кого зависит судьба авторского кинематографа", - обратился к присутствующим президент фестиваля Александр Роднянский.Президент "Кинотавра" добавил, что программа нынешнего фестиваля существенно отличается от предыдущих программ, так как является отражением непрерывно меняющегося времени. По его словам, эта программа уникальна ещё и потому, что в условиях пандемии, когда многие съёмочные команды вынуждены были приостановит работу, фестиваль получил рекордные 104 заявки."Новое поколение, конституированное "Кинотавром", входит в жизнь… В этом году из 104 фильмов почти 60% - дебюты. Мы с вами свидетели того, что появились новые авторы, говорящие о новом времени не так, как мы", – подчеркнул Роднянский, отметив однако прочную связь фестиваля с предшественниками, которым и в этот раз будет отдана дань почтения.В рамках церемонии открытия был вручен традиционный почетный приз. В этом году его впервые получил продюсер. Награды с формулировкой "За уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов" удостоился Сергей Сельянов."Это родная для меня сцена, я на ней стоял не раз, но в таком качестве впервые… Мы (продюсеры - ред.) стараемся. Я очень тронут", - сказал Сельянов, принимая награду.Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в 32-й раз в формате делового форума. Традиционно киносмотр проходит в начале июня, но в этом году, как и в прошлом, он был перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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