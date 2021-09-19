16:03 19.09.2021 (обновлено: 16:05 19.09.2021)
Все звезды – в Сочи: открылся крупнейший российский фестиваль "Кинотавр"
Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" в 32-й раз начал работу в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" в 32-й раз открылся Сочи, церемония открытия форума совместила приветственные слова официальных лиц, выступления российских артистов, а также вручение почетной награды, которую получил продюсер Сергей Сельянов, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония открытия была назначена на 19:00, однако еще за пару часов до начала местные жители стали собираться вокруг огороженной для проведения фестиваля территории, чтобы попросить у любимых артистов автографы или сфотографироваться с ними. Шествие звезд по красной ковровой дорожке они встречали аплодисментами.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Любовь Толкалина на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Актриса Любовь Толкалина на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗрители на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Зрители на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Юрий Борисов и его супруга актриса Анна Шевчук на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Актер Юрий Борисов и его супруга актриса Анна Шевчук на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Ирина Гринева на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Актриса Ирина Гринева на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Иванова на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Актриса Светлана Иванова на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Равшана Куркова на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Актриса Равшана Куркова на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
1 из 6
Актриса Любовь Толкалина на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
2 из 6
Зрители на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
3 из 6
Актер Юрий Борисов и его супруга актриса Анна Шевчук на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
4 из 6
Актриса Ирина Гринева на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
5 из 6
Актриса Светлана Иванова на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
6 из 6
Актриса Равшана Куркова на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Церемония открытия началась с официального приветствия президента РФ Владимира Путина, которое зачитал советник президента по культуре Владимир Толстой. Он также поприветствовал собравшихся.
"Кинотавр 32-й, совсем приближается уже к возрасту Христа. Поздравляю вас всех!" - сказал Толстой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
Церемония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
Официальную часть открытия сменила творческая: перед зрителями Зимнего театра выступила певица Манижа, которая в этом году представляла Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение".
Жюри и конкурсанты
Участники конкурсной программы были объявлены заранее, зрителям напомнила, что в этом году за награды "Кинотавра" поборются 15 картин. Среди них "Владивосток" Антона Борматова, "Герда" Натальи Кудряшовой, "День мертвых" Виктора Рыжакова, "Дунай" Любови Мульменко и "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.
Конкуренцию им составят картины "Медея" Александра Зельдовича, "Молоко птицы" Евгения Марьяна, "Море волнуется раз" Николая Хомерики, а также "На близком расстоянии" Григория Добрыгина, "Ничья" Лены Ланских, "Нуучча" Владимира Мункуева и "Общага" Романа Васьянова. Кроме того, в конкурс вошли фильм "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова, "Подельники" Евгения Григорьева и "Протест незнакомца" Сергея Осипьяна.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредседатель жюри, актриса Чулпан Хаматова на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Председатель жюри, актриса Чулпан Хаматова на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКинорежиссёр Владимир Хотиненко на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Кинорежиссёр Владимир Хотиненко на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Ингеборга Дапкунайте на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Актриса Ингеборга Дапкунайте на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРок-музыкант, писатель, заслуженный артист РФ Вячеслав Бутусов с супругой Анжеликой и сыном Даниилом на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Рок-музыкант, писатель, заслуженный артист РФ Вячеслав Бутусов с супругой Анжеликой и сыном Даниилом на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Егор Корешков на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Актер Егор Корешков на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Екатерина Шпица и ее супруг бизнесмен Руслан Панов на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Актриса Екатерина Шпица и ее супруг бизнесмен Руслан Панов на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Председатель жюри, актриса Чулпан Хаматова на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
2 из 6
Кинорежиссёр Владимир Хотиненко на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
3 из 6
Актриса Ингеборга Дапкунайте на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
4 из 6
Рок-музыкант, писатель, заслуженный артист РФ Вячеслав Бутусов с супругой Анжеликой и сыном Даниилом на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
5 из 6
Актер Егор Корешков на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
6 из 6
Актриса Екатерина Шпица и ее супруг бизнесмен Руслан Панов на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Оценивать картины основного конкурса и определять победителей будет жюри, в состав которого вошли режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и артист Петр Федоров. Председателем жюри выступила народная артистка России Чулпан Хаматова, которая поблагодарила организаторов фестиваля за праздник и хорошее настроение.
"Мы будем журить максимально субъективно, и я надеюсь, это никак не отразится на вашем хорошем настроении", - пошутила Хаматова.
Дебюты и традиции
"Тридцать второй раз в Сочи собираются кинематографисты, чтобы представить свои собственные вселенные миру. Собираются, чтобы предъявить свои картины профессиональному сообществу, кинокритикам, всем, от кого зависит судьба авторского кинематографа", - обратился к присутствующим президент фестиваля Александр Роднянский.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
Церемония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
Президент "Кинотавра" добавил, что программа нынешнего фестиваля существенно отличается от предыдущих программ, так как является отражением непрерывно меняющегося времени. По его словам, эта программа уникальна ещё и потому, что в условиях пандемии, когда многие съёмочные команды вынуждены были приостановит работу, фестиваль получил рекордные 104 заявки.
"Новое поколение, конституированное "Кинотавром", входит в жизнь… В этом году из 104 фильмов почти 60% - дебюты. Мы с вами свидетели того, что появились новые авторы, говорящие о новом времени не так, как мы", – подчеркнул Роднянский, отметив однако прочную связь фестиваля с предшественниками, которым и в этот раз будет отдана дань почтения.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
Церемония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
В рамках церемонии открытия был вручен традиционный почетный приз. В этом году его впервые получил продюсер. Награды с формулировкой "За уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов" удостоился Сергей Сельянов.
"Это родная для меня сцена, я на ней стоял не раз, но в таком качестве впервые… Мы (продюсеры - ред.) стараемся. Я очень тронут", - сказал Сельянов, принимая награду.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Ирина Горбачева на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Актриса Ирина Горбачева на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПисатель Александр Цыпкин и его супруга, владелица компании "Русмода" Оксана Лаврентьева (слева) на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Писатель Александр Цыпкин и его супруга, владелица компании "Русмода" Оксана Лаврентьева (слева) на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Камынина на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Актриса Светлана Камынина на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Сергей Бурунов на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Актер Сергей Бурунов на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Екатерина Волкова на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Актриса Екатерина Волкова на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Варвара Шмыкова на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
6 из 6
Актриса Варвара Шмыкова на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
1 из 6
Актриса Ирина Горбачева на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
2 из 6
Писатель Александр Цыпкин и его супруга, владелица компании "Русмода" Оксана Лаврентьева (слева) на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
3 из 6
Актриса Светлана Камынина на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
4 из 6
Актер Сергей Бурунов на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
5 из 6
Актриса Екатерина Волкова на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
6 из 6
Актриса Варвара Шмыкова на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в 32-й раз в формате делового форума. Традиционно киносмотр проходит в начале июня, но в этом году, как и в прошлом, он был перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.