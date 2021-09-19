https://ria.ru/20210919/kiberataki-1750862020.html
Матвиенко не исключила санкций против стран, откуда атаковали выборы
Матвиенко не исключила санкций против стран, откуда атаковали выборы - РИА Новости, 19.09.2021
Матвиенко не исключила санкций против стран, откуда атаковали выборы
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия будет обращаться с просьбой о разбирательстве к тем странам, с территории которых шли... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T23:00
2021-09-19T23:00
2021-09-19T23:00
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россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия будет обращаться с просьбой о разбирательстве к тем странам, с территории которых шли кибератаки на российскую избирательную систему. При этом она не исключила введения санкций в отношении этих государств."Очень выросло количество хакерских атак. Понятно, откуда это. Естественно, мы будем обращаться после выборов с представлением, пусть они разбираются", - заявила Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1"."Если будут для этого основания, то можно будет и по такому пути пойти", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, могут ли быть введены санкции в отношении этих стран.
https://ria.ru/20210919/ataki-1750860130.html
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выборы, совет федерации рф, валентина матвиенко, выборы в государственную думу, россия
Матвиенко не исключила санкций против стран, откуда атаковали выборы
Матвиенко не исключила введения санкций против стран, откуда шли кибератаки на выборы