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В Израиле на выборах в Госдуму проголосовали более трех тысяч избирателей

В Израиле на выборах в Госдуму проголосовали более трех тысяч избирателей - РИА Новости, 19.09.2021

В Израиле на выборах в Госдуму проголосовали более трех тысяч избирателей

Более 3,3 тысячи человек проголосовали на выборах в Госдуму РФ на избирательных участках в Израиле, голосование прошло в "спокойной и доброжелательной... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:51

2021-09-19T21:51

2021-09-19T21:51

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен - РИА Новости. Более 3,3 тысячи человек проголосовали на выборах в Госдуму РФ на избирательных участках в Израиле, голосование прошло в "спокойной и доброжелательной атмосфере", сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Марина Рязанова."По предварительным данным, в Израиле в ходе выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва общее количество граждан Российской Федерации, проголосовавших на 13 избирательных участках, в том числе досрочно, составило более 3300 человек", - сообщила Рязанова.По ее словам, "в целом выборы прошли в спокойной и доброжелательной атмосфере, несмотря на единичные попытки осуществить заранее спланированные провокации".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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политика, выборы, израиль, госдума рф, выборы в государственную думу, россия