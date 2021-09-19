https://ria.ru/20210919/izbirkom-1750794797.html

Памфилова заявила о "пятой колонне" в петербургском избиркоме

Памфилова заявила о "пятой колонне" в петербургском избиркоме - РИА Новости, 19.09.2021

Памфилова заявила о "пятой колонне" в петербургском избиркоме

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в избиркоме Санкт-Петербурга есть "пятая колонна", не заинтересованная в... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:45

2021-09-19T14:45

2021-09-19T14:45

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

госдума рф

элла памфилова

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в избиркоме Санкт-Петербурга есть "пятая колонна", не заинтересованная в выявлении нарушений, и призвала более эффективно контролировать ситуацию с выборами в городе."Хотелось бы, чтобы в целом более эффективно контролировала ситуацию в городе комиссия... Я понимаю, что у вас там "пятая колонна"... которая не заинтересована в том, чтобы все это выявлялось. Но я надеюсь, что все-таки большинство членов комиссии настроены на то, чтобы держать ситуацию под контролем, чтобы всякого рода таких случаев не происходило", - сказала она, комментируя возможные нарушения на выборах в Санкт-Петербурге.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.

https://ria.ru/20210919/pamfilova-1750793415.html

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политика, санкт-петербург, госдума рф, элла памфилова