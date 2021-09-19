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В Ленинградской области избиратель проголосовал со своим гусем

В Ленинградской области избиратель проголосовал со своим гусем - РИА Новости, 19.09.2021

В Ленинградской области избиратель проголосовал со своим гусем

Житель Ленинградской области пришел на избирательный участок в сопровождении гуся по кличке Ганс, сообщает пресс-служба главы администрации Ломоносовского... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:10

2021-09-19T20:10

2021-09-19T20:10

выборы в государственную думу

политика

выборы

ломоносовский район

ленинградская область

выборы в государственную думу

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Житель Ленинградской области пришел на избирательный участок в сопровождении гуся по кличке Ганс, сообщает пресс-служба главы администрации Ломоносовского района."В Копорье Ломоносовского района на избирательный участок пришел гусь. УИК 645 еще не видел таких забавных гостей", - говорится в сообщении.На видео, распространенном пресс-службой районной администрации, видно, как серый домашний гусь прогуливается неподалеку от избирательного участка, а также расхаживает по помещению УИК, не выказывая агрессии."Гусь у меня очень умный, он всегда знает, за кого нужно голосовать", - шутит хозяин птицы.Как отмечается, Ганс живет у своего хозяина около года. Птица часто сопровождает его во время прогулок, путешествий и визитов в гости, а также охраняет дом вместо собаки.Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что выборы в регионе проходят "достаточно спокойно". При этом, по его наблюдениям, большинство жителей Ленобласти приходят на выборы в хорошем настроении. Как отмечал губернатор, региональные власти ожидают, что явка составит около 40%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Ленобласти, кроме депутатов Государственной думы, выбирают депутатов регионального парламента седьмого созыва.

ломоносовский район

ленинградская область

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политика, выборы, ломоносовский район, ленинградская область, выборы в государственную думу, александр дрозденко