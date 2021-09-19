Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/gus-1750838175.html
В Ленинградской области избиратель проголосовал со своим гусем
В Ленинградской области избиратель проголосовал со своим гусем - РИА Новости, 19.09.2021
В Ленинградской области избиратель проголосовал со своим гусем
Житель Ленинградской области пришел на избирательный участок в сопровождении гуся по кличке Ганс, сообщает пресс-служба главы администрации Ломоносовского... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:10
2021-09-19T20:10
выборы в государственную думу
политика
выборы
ломоносовский район
ленинградская область
выборы в государственную думу
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750774198_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_fe0e1dbfeecc16e01632d878708a342d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Житель Ленинградской области пришел на избирательный участок в сопровождении гуся по кличке Ганс, сообщает пресс-служба главы администрации Ломоносовского района."В Копорье Ломоносовского района на избирательный участок пришел гусь. УИК 645 еще не видел таких забавных гостей", - говорится в сообщении.На видео, распространенном пресс-службой районной администрации, видно, как серый домашний гусь прогуливается неподалеку от избирательного участка, а также расхаживает по помещению УИК, не выказывая агрессии."Гусь у меня очень умный, он всегда знает, за кого нужно голосовать", - шутит хозяин птицы.Как отмечается, Ганс живет у своего хозяина около года. Птица часто сопровождает его во время прогулок, путешествий и визитов в гости, а также охраняет дом вместо собаки.Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что выборы в регионе проходят "достаточно спокойно". При этом, по его наблюдениям, большинство жителей Ленобласти приходят на выборы в хорошем настроении. Как отмечал губернатор, региональные власти ожидают, что явка составит около 40%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Ленобласти, кроме депутатов Государственной думы, выбирают депутатов регионального парламента седьмого созыва.
ломоносовский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750774198_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_f2dffc7945a24c30f14e9db100cac3d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, выборы, ломоносовский район, ленинградская область, выборы в государственную думу, александр дрозденко
20:10 19.09.2021
 
В Ленинградской области избиратель проголосовал со своим гусем

Гусь по кличке Ганс "проголосовал" на выборах в Ленобласти вместе с хозяином

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУрна с бюллетенями проголосовавших на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Урна с бюллетенями проголосовавших на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Житель Ленинградской области пришел на избирательный участок в сопровождении гуся по кличке Ганс, сообщает пресс-служба главы администрации Ломоносовского района.
"В Копорье Ломоносовского района на избирательный участок пришел гусь. УИК 645 еще не видел таких забавных гостей", - говорится в сообщении.
На видео, распространенном пресс-службой районной администрации, видно, как серый домашний гусь прогуливается неподалеку от избирательного участка, а также расхаживает по помещению УИК, не выказывая агрессии.
"Гусь у меня очень умный, он всегда знает, за кого нужно голосовать", - шутит хозяин птицы.
Как отмечается, Ганс живет у своего хозяина около года. Птица часто сопровождает его во время прогулок, путешествий и визитов в гости, а также охраняет дом вместо собаки.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что выборы в регионе проходят "достаточно спокойно". При этом, по его наблюдениям, большинство жителей Ленобласти приходят на выборы в хорошем настроении. Как отмечал губернатор, региональные власти ожидают, что явка составит около 40%.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Ленобласти, кроме депутатов Государственной думы, выбирают депутатов регионального парламента седьмого созыва.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВыборыЛомоносовский районЛенинградская областьВыборы в Государственную думуАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:20"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки
05:16"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Чукотке
05:03"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7%
04:55Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США
04:45Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов
04:40"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке
04:38Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов
04:37В Австралии на выборах в Госдуму проголосовали 413 россиян
04:34ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Госдуму
04:32"Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах
04:22Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32%
04:19Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края
04:11Саакашвили объяснил, чем "Северный поток — 2" полезен для Украины
04:09В Республике Алтай на выборах в Госдуму обработали 85,17% протоколов
04:01Васильев лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области с 44,59 процента
03:54Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с 99,61 процента
03:51В Гидрометцентре назвали причину сильного ветра и дождя в Москве
03:46"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чечне с 96,62 процента
03:41"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Алтайском крае с 34,22%
03:39Вассерман вырвался в лидеры в Преображенском округе Москвы
Лента новостейМолния