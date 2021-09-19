https://ria.ru/20210919/gus-1750838175.html
В Ленинградской области избиратель проголосовал со своим гусем
В Ленинградской области избиратель проголосовал со своим гусем - РИА Новости, 19.09.2021
В Ленинградской области избиратель проголосовал со своим гусем
Житель Ленинградской области пришел на избирательный участок в сопровождении гуся по кличке Ганс, сообщает пресс-служба главы администрации Ломоносовского... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:10
2021-09-19T20:10
2021-09-19T20:10
выборы в государственную думу
политика
выборы
ломоносовский район
ленинградская область
выборы в государственную думу
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750774198_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_fe0e1dbfeecc16e01632d878708a342d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Житель Ленинградской области пришел на избирательный участок в сопровождении гуся по кличке Ганс, сообщает пресс-служба главы администрации Ломоносовского района."В Копорье Ломоносовского района на избирательный участок пришел гусь. УИК 645 еще не видел таких забавных гостей", - говорится в сообщении.На видео, распространенном пресс-службой районной администрации, видно, как серый домашний гусь прогуливается неподалеку от избирательного участка, а также расхаживает по помещению УИК, не выказывая агрессии."Гусь у меня очень умный, он всегда знает, за кого нужно голосовать", - шутит хозяин птицы.Как отмечается, Ганс живет у своего хозяина около года. Птица часто сопровождает его во время прогулок, путешествий и визитов в гости, а также охраняет дом вместо собаки.Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что выборы в регионе проходят "достаточно спокойно". При этом, по его наблюдениям, большинство жителей Ленобласти приходят на выборы в хорошем настроении. Как отмечал губернатор, региональные власти ожидают, что явка составит около 40%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Ленобласти, кроме депутатов Государственной думы, выбирают депутатов регионального парламента седьмого созыва.
ломоносовский район
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750774198_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_f2dffc7945a24c30f14e9db100cac3d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, выборы, ломоносовский район, ленинградская область, выборы в государственную думу, александр дрозденко
В Ленинградской области избиратель проголосовал со своим гусем
Гусь по кличке Ганс "проголосовал" на выборах в Ленобласти вместе с хозяином
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости.
Житель Ленинградской области
пришел на избирательный участок в сопровождении гуся по кличке Ганс, сообщает пресс-служба главы администрации Ломоносовского района
.
"В Копорье Ломоносовского района на избирательный участок пришел гусь. УИК 645 еще не видел таких забавных гостей", - говорится в сообщении.
На видео, распространенном пресс-службой районной администрации, видно, как серый домашний гусь прогуливается неподалеку от избирательного участка, а также расхаживает по помещению УИК, не выказывая агрессии.
"Гусь у меня очень умный, он всегда знает, за кого нужно голосовать", - шутит хозяин птицы.
Как отмечается, Ганс живет у своего хозяина около года. Птица часто сопровождает его во время прогулок, путешествий и визитов в гости, а также охраняет дом вместо собаки.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
сообщал, что выборы в регионе проходят "достаточно спокойно". При этом, по его наблюдениям, большинство жителей Ленобласти приходят на выборы в хорошем настроении. Как отмечал губернатор, региональные власти ожидают, что явка составит около 40%.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Ленобласти, кроме депутатов Государственной думы, выбирают депутатов регионального парламента седьмого созыва.