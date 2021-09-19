https://ria.ru/20210919/glava-1750733439.html

В Северной Осетии депутаты парламента изберут главу региона

В Северной Осетии депутаты парламента изберут главу региона - РИА Новости, 19.09.2021

В Северной Осетии депутаты парламента изберут главу региона

Депутаты парламента Северной Осетии в воскресенье изберут главу региона из числа предложенных президентом РФ кандидатур, церемония вступления в должность... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T01:26

2021-09-19T01:26

2021-09-19T01:26

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

госдума рф

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ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Депутаты парламента Северной Осетии в воскресенье изберут главу региона из числа предложенных президентом РФ кандидатур, церемония вступления в должность состоится в этот же день, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Ранее президент РФ Владимир Путин внес в парламент республики Северная Осетия-Алания трех кандидатов для избрания на должность главы республики: Баликоева Валерия Тазретовича - депутата парламента региона, члена фракции "Патриоты России", председателя комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям, Меняйло Сергея Ивановича - временно исполняющего обязанности главы республики, Элдзарову Медею Багратовну - депутата парламента республики от партии КПРФ.Выборы главы Северной Осетии непрямые, руководителя региона выбирает парламент из числа предложенных президентом кандидатур. Также в регионе с 17 по 19 сентября наряду с депутатами Госдумы РФ выбирают депутатов муниципальных образований и глав сельских поселений.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750723085.html

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политика, владимир путин, госдума рф, россия