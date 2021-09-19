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Петербург по числу фейков о выборах вдвое опередил Москву, заявили в ОП
Петербург по числу фейков о выборах вдвое опередил Москву, заявили в ОП - РИА Новости, 19.09.2021
Петербург по числу фейков о выборах вдвое опередил Москву, заявили в ОП
Санкт-Петербург по числу распространяемых в городе фейков о выборах вдвое опередил Москву, сообщил в ходе видеомоста из северной столицы в рамках марафона "Ночь РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:17
2021-09-19T14:17
2021-09-19T14:17
выборы в государственную думу
политика
санкт-петербург
москва
александр малькевич
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Санкт-Петербург по числу распространяемых в городе фейков о выборах вдвое опередил Москву, сообщил в ходе видеомоста из северной столицы в рамках марафона "Ночь выборов" руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ Александр Малькевич."Санкт-Петербург стал первым по числу фейковых сообщений о выборах, вдвое опередив Москву", - сказал эксперт.По его словам, происходит "вакханалия", распространяются "душераздирающие сообщения о нарушениях на выборах".В качестве примера Малькевич привел фейковое видео о якобы вбросах бюллетеней на избирательных участках. Он пояснил, что жители города голосуют на только на парламентских выборах, но и в местное заксобрание, и получают пачку из пяти бюллетеней. Поскольку сразу пять бюллетеней опустить в урну, то бюллетени опускаются по-отдельности, отсюда и возникает история о якобы вбросах, сказал Малькевич.Он также рассказал, что накануне "по району Купчино гастролировали спортивного вида ребята с поддельными документами о якобы мониторинговой группе СПЧ. Он подчеркнул, что у них были поддельные бейджи.Накануне Малькевич заявил, что большое количество фейков сделаны по принципу "тяп-ляп", для того чтобы создать массив нарушений.
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политика, санкт-петербург, москва, александр малькевич
Петербург по числу фейков о выборах вдвое опередил Москву, заявили в ОП
Представитель ОП Малькевич: Петербург по числу фейков о выборах вдвое опередил Москву
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Санкт-Петербург
по числу распространяемых в городе фейков о выборах вдвое опередил Москву
, сообщил в ходе видеомоста из северной столицы в рамках марафона "Ночь выборов" руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ Александр Малькевич
.
"Санкт-Петербург стал первым по числу фейковых сообщений о выборах, вдвое опередив Москву", - сказал эксперт.
По его словам, происходит "вакханалия", распространяются "душераздирающие сообщения о нарушениях на выборах".
В качестве примера Малькевич привел фейковое видео о якобы вбросах бюллетеней на избирательных участках. Он пояснил, что жители города голосуют на только на парламентских выборах, но и в местное заксобрание, и получают пачку из пяти бюллетеней. Поскольку сразу пять бюллетеней опустить в урну, то бюллетени опускаются по-отдельности, отсюда и возникает история о якобы вбросах, сказал Малькевич.
Он также рассказал, что накануне "по району Купчино гастролировали спортивного вида ребята с поддельными документами о якобы мониторинговой группе СПЧ. Он подчеркнул, что у них были поддельные бейджи.
Накануне Малькевич заявил, что большое количество фейков сделаны по принципу "тяп-ляп", для того чтобы создать массив нарушений.