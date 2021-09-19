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На выборах главы Тульской области лидирует Дюмин

На выборах главы Тульской области лидирует Дюмин - РИА Новости, 19.09.2021

На выборах главы Тульской области лидирует Дюмин

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (самовыдвиженец) лидирует на выборах главы региона с 85,45% голосов после обработки 0,09% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:15

2021-09-19T21:15

2021-09-19T21:25

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алексей дюмин

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кпрф

цик рф

коммунисты россии

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (самовыдвиженец) лидирует на выборах главы региона с 85,45% голосов после обработки 0,09% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Владимир Исаков (КПРФ) набрал 1,85%, Юрий Моисеев ("Коммунисты России") – 1,82%, Владимир Ростовцев ("Партия пенсионеров") – 10,91%.Дюмин возглавляет Тульскую область с 22 сентября 2016 года.

тульская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей дюмин, политика, выборы, тульская область, кпрф, цик рф, коммунисты россии