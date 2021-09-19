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На выборах главы Тульской области лидирует Дюмин
На выборах главы Тульской области лидирует Дюмин - РИА Новости, 19.09.2021
На выборах главы Тульской области лидирует Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (самовыдвиженец) лидирует на выборах главы региона с 85,45% голосов после обработки 0,09% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:15
2021-09-19T21:15
2021-09-19T21:25
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алексей дюмин
политика
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (самовыдвиженец) лидирует на выборах главы региона с 85,45% голосов после обработки 0,09% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Владимир Исаков (КПРФ) набрал 1,85%, Юрий Моисеев ("Коммунисты России") – 1,82%, Владимир Ростовцев ("Партия пенсионеров") – 10,91%.Дюмин возглавляет Тульскую область с 22 сентября 2016 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
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алексей дюмин, политика, выборы, тульская область, кпрф, цик рф, коммунисты россии
21:15 19.09.2021 (обновлено: 21:25 19.09.2021)
На выборах главы Тульской области лидирует Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин лидирует на выборах главы региона