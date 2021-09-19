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Новоизбранный мэр Йоханнесбурга погиб в автокатастрофе
Новоизбранный мэр Йоханнесбурга погиб в автокатастрофе - РИА Новости, 19.09.2021
Новоизбранный мэр Йоханнесбурга погиб в автокатастрофе
Южноафриканский политик Джолиди Матонго, недавно избранный мэром Йоханнесбурга, погиб в автокатастрофе, сообщил местный портал news24. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T01:04
2021-09-19T01:04
2021-09-19T04:07
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йоханнесбург
африканский национальный конгресс
сирил рамафоса
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Южноафриканский политик Джолиди Матонго, недавно избранный мэром Йоханнесбурга, погиб в автокатастрофе, сообщил местный портал news24.Ранее в субботу Матонго сопровождал президента страны Сирила Рамафосу в пригороде Йоханнесбурга Соуэто, где в преддверии муниципальных выборов проходила кампания партии Африканский национальный конгресс.Матонго избрали мэром крупнейшего в ЮАР мегаполиса 10 августа, после того, как его предшественник на этом посту Джефф Махубо умер в июле из-за коронавируса. Таким образом, Матонго проработал на должности мэра Йоханнесбурга чуть больше месяца.
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в мире, юар, йоханнесбург, африканский национальный конгресс, сирил рамафоса
01:04 19.09.2021 (обновлено: 04:07 19.09.2021)
Новоизбранный мэр Йоханнесбурга погиб в автокатастрофе
Недавно избранный мэр Йоханнесбурга Джолиди Матонго погиб в автокатастрофе