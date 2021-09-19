https://ria.ru/20210919/dtp-1750731427.html

Новоизбранный мэр Йоханнесбурга погиб в автокатастрофе

Новоизбранный мэр Йоханнесбурга погиб в автокатастрофе - РИА Новости, 19.09.2021

Новоизбранный мэр Йоханнесбурга погиб в автокатастрофе

Южноафриканский политик Джолиди Матонго, недавно избранный мэром Йоханнесбурга, погиб в автокатастрофе, сообщил местный портал news24. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T01:04

2021-09-19T01:04

2021-09-19T04:07

в мире

юар

йоханнесбург

африканский национальный конгресс

сирил рамафоса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/105221/29/1052212910_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_c9e5a4851149562cc6402cb3b8e6c11f.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Южноафриканский политик Джолиди Матонго, недавно избранный мэром Йоханнесбурга, погиб в автокатастрофе, сообщил местный портал news24.Ранее в субботу Матонго сопровождал президента страны Сирила Рамафосу в пригороде Йоханнесбурга Соуэто, где в преддверии муниципальных выборов проходила кампания партии Африканский национальный конгресс.Матонго избрали мэром крупнейшего в ЮАР мегаполиса 10 августа, после того, как его предшественник на этом посту Джефф Махубо умер в июле из-за коронавируса. Таким образом, Матонго проработал на должности мэра Йоханнесбурга чуть больше месяца.

юар

йоханнесбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, юар, йоханнесбург, африканский национальный конгресс, сирил рамафоса