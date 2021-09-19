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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/degtyarev-1750825518.html
На выборах губернатора Хабаровского края лидирует Дегтярев
На выборах губернатора Хабаровского края лидирует Дегтярев - РИА Новости, 19.09.2021
На выборах губернатора Хабаровского края лидирует Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах главы региона с 57,99% голосов после обработки 33,33% протоколов. Об этом свидетельствуют РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T18:17
2021-09-19T18:45
выборы в государственную думу
политика
выборы
хабаровский край
выборы в государственную думу
михаил дегтярев
цик рф
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах главы региона с 57,99% голосов после обработки 33,33% протоколов. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК.Согласно промежуточным результатам, телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия — За правду") получает 24,63%, пенсионер Владимир Парфенов (Партия пенсионеров) — 9,89%, предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") — 3,37%.Дегтярева назначили временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года после того, как арестовали Сергея Фургала, избранного руководителем региона в 2018 году.Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Выбирают депутатов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти, а также глав субъектов — помимо Хабаровского края, в Чечне, Туве, Мордовии, Тверской, Тульской, Ульяновской, Пензенской и Белгородской областях.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, выборы, хабаровский край, выборы в государственную думу, михаил дегтярев, цик рф
18:17 19.09.2021 (обновлено: 18:45 19.09.2021)
 
На выборах губернатора Хабаровского края лидирует Дегтярев

На выборах губернатора Хабаровского края лидирует Дегтярев с 57,99 процента голосов

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев голосует на избирательном участке в Хабаровске
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев голосует на избирательном участке в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах главы региона с 57,99% голосов после обработки 33,33% протоколов. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК.
Согласно промежуточным результатам, телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия — За правду") получает 24,63%, пенсионер Владимир Парфенов (Партия пенсионеров) — 9,89%, предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") — 3,37%.
Дегтярева назначили временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года после того, как арестовали Сергея Фургала, избранного руководителем региона в 2018 году.
Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Выбирают депутатов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти, а также глав субъектов — помимо Хабаровского края, в Чечне, Туве, Мордовии, Тверской, Тульской, Ульяновской, Пензенской и Белгородской областях.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Третий день выборов в Госдуму. Фотолента
© Sputnik / Перейти в фотобанк

В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.

Мужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке №8159 в посольстве России в Киргизии
1 из 10

В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.

© Sputnik
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© РИА Новости / Михай Караус / Перейти в фотобанк

Явка к 10:00 мск составила 35,69%. Максимальные показатели отметили в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.

Граждане России во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке в здании представительства Россотрудничества в Кишиневе
2 из 10

Явка к 10:00 мск составила 35,69%. Максимальные показатели отметили в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.

© РИА Новости / Михай Караус
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.

Избиратель на участке во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Бахчисарайском районе Крыма
3 из 10

В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Явка среди проголосовавших онлайн в Москве с утра достигла 90%. Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.

Медицинский работник принимает участие в голосовании на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
4 из 10

Явка среди проголосовавших онлайн в Москве с утра достигла 90%. Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

В некоторых регионах голосование уже завершилось: к 13:00 мск закрылись избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане и Хабаровском крае.

Граждане России читают информационные материалы о партиях и кандидатах на выборах депутатов Государственной Думы РФ перед голосованием на избирательном участке №8159 в посольстве России в Киргизии
5 из 10

В некоторых регионах голосование уже завершилось: к 13:00 мск закрылись избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане и Хабаровском крае.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В Общественной палате заявили, что серьезных нарушений на проходящих выборах пока не зафиксировали.

Дезинфекция кабинок на избирательном участке, где проходит голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ
6 из 10

В Общественной палате заявили, что серьезных нарушений на проходящих выборах пока не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.

Люди стоят в очереди у входа на избирательный участок №8159 в посольстве России в Киргизии, чтобы проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы РФ
7 из 10

Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михай Караус / Перейти в фотобанк

Единственный избирательный участок в Кишиневе, столице Молдавии, открылся в восемь утра по местному времени, но первые избиратели решили прийти заранее.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы
8 из 10

Единственный избирательный участок в Кишиневе, столице Молдавии, открылся в восемь утра по местному времени, но первые избиратели решили прийти заранее.

© РИА Новости / Михай Караус
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы
9 из 10

Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанк

Первые данные по результатам голосования появятся после девяти вечера по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

Мужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва на избирательном участке № 8017 в Баку
10 из 10

Первые данные по результатам голосования появятся после девяти вечера по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

© РИА Новости / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
1 из 10

В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 10

Явка к 10:00 мск составила 35,69%. Максимальные показатели отметили в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.

© РИА Новости / Михай Караус
Перейти в фотобанк
3 из 10

В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 10

Явка среди проголосовавших онлайн в Москве с утра достигла 90%. Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 10

В некоторых регионах голосование уже завершилось: к 13:00 мск закрылись избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане и Хабаровском крае.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
6 из 10

В Общественной палате заявили, что серьезных нарушений на проходящих выборах пока не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
8 из 10

Единственный избирательный участок в Кишиневе, столице Молдавии, открылся в восемь утра по местному времени, но первые избиратели решили прийти заранее.

© РИА Новости / Михай Караус
Перейти в фотобанк
9 из 10

Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
10 из 10

Первые данные по результатам голосования появятся после девяти вечера по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

© РИА Новости / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВыборыХабаровский крайВыборы в Государственную думуМихаил ДегтяревЦИК РФ
 
 
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