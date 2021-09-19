https://ria.ru/20210919/degtyarev-1750825518.html

На выборах губернатора Хабаровского края лидирует Дегтярев

На выборах губернатора Хабаровского края лидирует Дегтярев - РИА Новости, 19.09.2021

На выборах губернатора Хабаровского края лидирует Дегтярев

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах главы региона с 57,99% голосов после обработки 33,33% протоколов. Об этом свидетельствуют РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T18:17

2021-09-19T18:17

2021-09-19T18:45

выборы в государственную думу

политика

выборы

хабаровский край

выборы в государственную думу

михаил дегтярев

цик рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750464495_0:165:3192:1961_1920x0_80_0_0_6fe0a7e7e2c17e47d8578f19b4d7b1eb.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах главы региона с 57,99% голосов после обработки 33,33% протоколов. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК.Согласно промежуточным результатам, телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия — За правду") получает 24,63%, пенсионер Владимир Парфенов (Партия пенсионеров) — 9,89%, предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") — 3,37%.Дегтярева назначили временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года после того, как арестовали Сергея Фургала, избранного руководителем региона в 2018 году.Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Выбирают депутатов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти, а также глав субъектов — помимо Хабаровского края, в Чечне, Туве, Мордовии, Тверской, Тульской, Ульяновской, Пензенской и Белгородской областях.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, хабаровский край, выборы в государственную думу, михаил дегтярев, цик рф