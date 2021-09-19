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Губернатор Петербурга проголосовал на выборах

Губернатор Петербурга проголосовал на выборах - РИА Новости, 19.09.2021

Губернатор Петербурга проголосовал на выборах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в воскресенье проголосовал на выборах депутатов Государственной думы РФ и городского парламента, передает... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:34

2021-09-19T12:34

2021-09-19T12:34

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

приморский район

александр беглов

госдума рф

яблоко

коммунисты россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в воскресенье проголосовал на выборах депутатов Государственной думы РФ и городского парламента, передает корреспондент РИА Новости.Беглов реализовал свое избирательное право на участке N153 в школе №12 с углубленным изучением английского языка на улице Кораблестроителей в Приморском районе Петербурга. При входе в школу установлены металлодетекторы, также в обязательном порядке проводится термометрия избирателей. Волонтёры объясняют людям, как пройти на их избирательный участок, где желающим предоставляются защитные маски и санитайзер."Я проголосовал за депутатов Государственной думы и законодательного собрания Петербурга, и сегодня мы все вместе, как в городе, так и в стране решаем будущее нашей страны ... Я уверен, что ленинградцы-петербуржцы сделают правильный выбор", - сказал Беглов журналистам после голосования.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов законодательного собрания города.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

санкт-петербург

приморский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, санкт-петербург, приморский район, александр беглов, госдума рф, яблоко, коммунисты россии