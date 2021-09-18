11:53 18.09.2021 (обновлено: 20:45 18.09.2021)
Зюганов призвал принять меры из-за нарушений на выборах в Госдуму
Лидер КПРФ Зюганов призвал принять меры из-за нарушений на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на открытии федерального центра компартии по наблюдению за выборами
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал принять меры по нарушениям в годе голосования на выборах в Госдуму.
"Есть ряд абсолютно вопиющих фактов, по которым должны быть приняты меры немедленно", — заявил в субботу Зюганов.
Накануне заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил РИА Новости, что голосование на выборах в России идет штатно, нарушений мало, они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты. Наблюдатели заявили, что не зафиксировали серьезных нарушений по окончании первого дня голосования в России.
"Из тех фактов, которые есть у нас уже сейчас, "чистота процедуры" никак не вытекает", — заявил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
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По данным ЦК Компартии, нарушения зафиксированы на Дальнем Востоке, в Бурятии, в Брянской, Московской областях.
По заявлению первого заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, партия выявила вбросы бюллетеней в ряде регионов благодаря системе видеоконтроля и будет добиваться уголовного преследования нарушителей.
"Мы добьемся уголовного преследования фальсификаторов... Мы видео с обращением уже сейчас готовим и направляем в правоохранительные органы и в ЦИК, но в целом ряде регионов удалось пресечь эти факты, когда были соответствующие попытки", — добавил Афонин.
Афонин заявил также, что КПРФ требует от руководства МВД и ГУВД Свердловской области провести служебное расследование относительно возможного участия начальника одного из отделов полиции в фальсификации выборов.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
Дистанционное электронное голосование, согласно решению Центризбиркома России, в 2021 году проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.