https://ria.ru/20210918/zyuganov-1750660614.html

Зюганов призвал принять меры из-за нарушений на выборах в Госдуму

Зюганов призвал принять меры из-за нарушений на выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021

Зюганов призвал принять меры из-за нарушений на выборах в Госдуму

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал принять меры по нарушениям в годе голосования на выборах в Госдуму. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T11:53

2021-09-18T11:53

2021-09-18T20:45

выборы в государственную думу

политика

геннадий зюганов

кпрф

николай булаев

дмитрий новиков

россия

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал принять меры по нарушениям в годе голосования на выборах в Госдуму."Есть ряд абсолютно вопиющих фактов, по которым должны быть приняты меры немедленно", — заявил в субботу Зюганов.Накануне заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил РИА Новости, что голосование на выборах в России идет штатно, нарушений мало, они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты. Наблюдатели заявили, что не зафиксировали серьезных нарушений по окончании первого дня голосования в России."Из тех фактов, которые есть у нас уже сейчас, "чистота процедуры" никак не вытекает", — заявил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.По данным ЦК Компартии, нарушения зафиксированы на Дальнем Востоке, в Бурятии, в Брянской, Московской областях.По заявлению первого заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, партия выявила вбросы бюллетеней в ряде регионов благодаря системе видеоконтроля и будет добиваться уголовного преследования нарушителей."Мы добьемся уголовного преследования фальсификаторов... Мы видео с обращением уже сейчас готовим и направляем в правоохранительные органы и в ЦИК, но в целом ряде регионов удалось пресечь эти факты, когда были соответствующие попытки", — добавил Афонин.По его заявлению, два активиста, наблюдателя от КПРФ, были избиты в Анапе во время голосования на избирательных участках, партия подала обращения в избиркомы.Афонин заявил также, что КПРФ требует от руководства МВД и ГУВД Свердловской области провести служебное расследование относительно возможного участия начальника одного из отделов полиции в фальсификации выборов.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.Дистанционное электронное голосование, согласно решению Центризбиркома России, в 2021 году проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, геннадий зюганов, кпрф, николай булаев, дмитрий новиков, россия