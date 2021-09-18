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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/zyuganov-1750660614.html
Зюганов призвал принять меры из-за нарушений на выборах в Госдуму
Зюганов призвал принять меры из-за нарушений на выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021
Зюганов призвал принять меры из-за нарушений на выборах в Госдуму
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал принять меры по нарушениям в годе голосования на выборах в Госдуму. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T11:53
2021-09-18T20:45
выборы в государственную думу
политика
геннадий зюганов
кпрф
николай булаев
дмитрий новиков
россия
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал принять меры по нарушениям в годе голосования на выборах в Госдуму."Есть ряд абсолютно вопиющих фактов, по которым должны быть приняты меры немедленно", — заявил в субботу Зюганов.Накануне заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил РИА Новости, что голосование на выборах в России идет штатно, нарушений мало, они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты. Наблюдатели заявили, что не зафиксировали серьезных нарушений по окончании первого дня голосования в России."Из тех фактов, которые есть у нас уже сейчас, "чистота процедуры" никак не вытекает", — заявил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.По данным ЦК Компартии, нарушения зафиксированы на Дальнем Востоке, в Бурятии, в Брянской, Московской областях.По заявлению первого заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, партия выявила вбросы бюллетеней в ряде регионов благодаря системе видеоконтроля и будет добиваться уголовного преследования нарушителей."Мы добьемся уголовного преследования фальсификаторов... Мы видео с обращением уже сейчас готовим и направляем в правоохранительные органы и в ЦИК, но в целом ряде регионов удалось пресечь эти факты, когда были соответствующие попытки", — добавил Афонин.По его заявлению, два активиста, наблюдателя от КПРФ, были избиты в Анапе во время голосования на избирательных участках, партия подала обращения в избиркомы.Афонин заявил также, что КПРФ требует от руководства МВД и ГУВД Свердловской области провести служебное расследование относительно возможного участия начальника одного из отделов полиции в фальсификации выборов.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.Дистанционное электронное голосование, согласно решению Центризбиркома России, в 2021 году проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, геннадий зюганов, кпрф, николай булаев, дмитрий новиков, россия
11:53 18.09.2021 (обновлено: 20:45 18.09.2021)
 
Зюганов призвал принять меры из-за нарушений на выборах в Госдуму

Лидер КПРФ Зюганов призвал принять меры из-за нарушений на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на открытии федерального центра компартии по наблюдению за выборами
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на открытии федерального центра компартии по наблюдению за выборами - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал принять меры по нарушениям в годе голосования на выборах в Госдуму.
"Есть ряд абсолютно вопиющих фактов, по которым должны быть приняты меры немедленно", — заявил в субботу Зюганов.
Накануне заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил РИА Новости, что голосование на выборах в России идет штатно, нарушений мало, они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты. Наблюдатели заявили, что не зафиксировали серьезных нарушений по окончании первого дня голосования в России.
"Из тех фактов, которые есть у нас уже сейчас, "чистота процедуры" никак не вытекает", — заявил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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"Явное вмешательство". Голосование станет самым напряженным для ЦИК
По данным ЦК Компартии, нарушения зафиксированы на Дальнем Востоке, в Бурятии, в Брянской, Московской областях.
По заявлению первого заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, партия выявила вбросы бюллетеней в ряде регионов благодаря системе видеоконтроля и будет добиваться уголовного преследования нарушителей.
"Мы добьемся уголовного преследования фальсификаторов... Мы видео с обращением уже сейчас готовим и направляем в правоохранительные органы и в ЦИК, но в целом ряде регионов удалось пресечь эти факты, когда были соответствующие попытки", — добавил Афонин.
По его заявлению, два активиста, наблюдателя от КПРФ, были избиты в Анапе во время голосования на избирательных участках, партия подала обращения в избиркомы.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
Афонин заявил также, что КПРФ требует от руководства МВД и ГУВД Свердловской области провести служебное расследование относительно возможного участия начальника одного из отделов полиции в фальсификации выборов.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
Дистанционное электронное голосование, согласно решению Центризбиркома России, в 2021 году проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГеннадий ЗюгановКПРФНиколай БулаевДмитрий НовиковРоссия
 
 
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