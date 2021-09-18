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Россиян предупредили о морозной зиме
Россиян предупредили о морозной зиме - РИА Новости, 18.09.2021
Россиян предупредили о морозной зиме
Зима в этом году в России будет морозной, предупредил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок в беседе с Ura.ru. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T20:39
2021-09-18T23:26
общество
алексей кокорин
россия
николай терешонок
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Зима в этом году в России будет морозной, предупредил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок в беседе с Ura.ru."Предполагать можно, что зима будет холодная у нас", — сказал климатолог.Он пояснил, что в этом году на территории России задерживались антициклоны и нынешнее похолодание обусловлено влиянием арктического антициклона."Вероятность есть такая, что тоже будет преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы. В Европе то же самое. Мое предположение, что это будет от Ла-Манша до Урала", — продолжил Терешонок.По его словам, Сибирь окажется под воздействием монгольского и сибирского антициклонов, а в Якутии будет привычная для этого региона погода.В то же время директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин предсказал потепление зим из-за глобального изменения климата. Он подчеркнул, что это длительный процесс."Будет более активное перемещение воздушных масс по направлениям Юг — Север, Север — Юг", — пояснил он.Климатолог призвал готовиться к переменчивой погоде.
https://ria.ru/20210918/pogoda-1750634751.html
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общество, алексей кокорин, россия, николай терешонок
20:39 18.09.2021 (обновлено: 23:26 18.09.2021)
 
Россиян предупредили о морозной зиме

Климатолог Терешонок предупредил россиян о холодной зиме с сильными морозами

© РИА Новости / Валерий Титиевский / Перейти в фотобанкЖенщина на улице Новосибирска
Женщина на улице Новосибирска - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Зима в этом году в России будет морозной, предупредил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок в беседе с Ura.ru.
"Предполагать можно, что зима будет холодная у нас", — сказал климатолог.
Он пояснил, что в этом году на территории России задерживались антициклоны и нынешнее похолодание обусловлено влиянием арктического антициклона.
"Вероятность есть такая, что тоже будет преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы. В Европе то же самое. Мое предположение, что это будет от Ла-Манша до Урала", — продолжил Терешонок.
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В то же время директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин предсказал потепление зим из-за глобального изменения климата. Он подчеркнул, что это длительный процесс.
"Будет более активное перемещение воздушных масс по направлениям Юг — Север, Север — Юг", — пояснил он.
Климатолог призвал готовиться к переменчивой погоде.
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