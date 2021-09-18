https://ria.ru/20210918/zima-1750715071.html

Россиян предупредили о морозной зиме

Россиян предупредили о морозной зиме - РИА Новости, 18.09.2021

Россиян предупредили о морозной зиме

Зима в этом году в России будет морозной, предупредил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок в беседе с Ura.ru. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T20:39

2021-09-18T20:39

2021-09-18T23:26

общество

алексей кокорин

россия

николай терешонок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156294/72/1562947274_0:297:3112:2048_1920x0_80_0_0_9fcbccd5390a8d2eeaa66c1ecc4447b4.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Зима в этом году в России будет морозной, предупредил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок в беседе с Ura.ru."Предполагать можно, что зима будет холодная у нас", — сказал климатолог.Он пояснил, что в этом году на территории России задерживались антициклоны и нынешнее похолодание обусловлено влиянием арктического антициклона."Вероятность есть такая, что тоже будет преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы. В Европе то же самое. Мое предположение, что это будет от Ла-Манша до Урала", — продолжил Терешонок.По его словам, Сибирь окажется под воздействием монгольского и сибирского антициклонов, а в Якутии будет привычная для этого региона погода.В то же время директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин предсказал потепление зим из-за глобального изменения климата. Он подчеркнул, что это длительный процесс."Будет более активное перемещение воздушных масс по направлениям Юг — Север, Север — Юг", — пояснил он.Климатолог призвал готовиться к переменчивой погоде.

https://ria.ru/20210918/pogoda-1750634751.html

https://ria.ru/20210914/poteplenie-1749933663.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, алексей кокорин, россия, николай терешонок