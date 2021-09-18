https://ria.ru/20210918/zhirinovskiy-1750669566.html
Пакистанский сенатор пригласил Жириновского в Исламабад
Пакистанский сенатор пригласил Жириновского в Исламабад - РИА Новости, 18.09.2021
Пакистанский сенатор пригласил Жириновского в Исламабад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения избирательного участка в подмосковном Одинцово встретил там члена комитета по правам человека пакистанского... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T13:25
2021-09-18T13:25
2021-09-18T13:25
выборы в государственную думу
политика
пакистан
москва
владимир жириновский
госдума рф
лдпр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750490361_0:0:3422:1925_1920x0_80_0_0_f235530b67583f4d5862d2d4f25a9ac1.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения избирательного участка в подмосковном Одинцово встретил там члена комитета по правам человека пакистанского сената Валида Икбала, политики договорились о визите представителей либерал-демократов в Исламабад.Жириновский приехал на избирательный участок в Одинцово, где голосовал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев. Во время осмотра парламентариями участка к лидеру либерал-демократов подошел сенатор из Пакистана, выполняющий функцию международного наблюдателя на выборах. Политики пообщались на русском языке, обсудив мирное сосуществование на планете.Икбал также пригласил Жириновского в Исламабад. Тот принял приглашение, отметив, что прежде не был в Пакистане. При этом он добавил, что посетит Пакистан зимой и часть времени потратит на отдых.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве и еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.
https://ria.ru/20210918/vybory-1750663425.html
пакистан
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750490361_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c830b74d8f4bdbcd18bceb23cf21b48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, пакистан, москва, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, россия
Пакистанский сенатор пригласил Жириновского в Исламабад
Пакистанский сенатор пригласил Жириновского в Исламабад на участке в Одинцово