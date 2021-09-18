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Пакистанский сенатор пригласил Жириновского в Исламабад

Пакистанский сенатор пригласил Жириновского в Исламабад - РИА Новости, 18.09.2021

Пакистанский сенатор пригласил Жириновского в Исламабад

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения избирательного участка в подмосковном Одинцово встретил там члена комитета по правам человека пакистанского... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T13:25

2021-09-18T13:25

2021-09-18T13:25

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения избирательного участка в подмосковном Одинцово встретил там члена комитета по правам человека пакистанского сената Валида Икбала, политики договорились о визите представителей либерал-демократов в Исламабад.Жириновский приехал на избирательный участок в Одинцово, где голосовал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев. Во время осмотра парламентариями участка к лидеру либерал-демократов подошел сенатор из Пакистана, выполняющий функцию международного наблюдателя на выборах. Политики пообщались на русском языке, обсудив мирное сосуществование на планете.Икбал также пригласил Жириновского в Исламабад. Тот принял приглашение, отметив, что прежде не был в Пакистане. При этом он добавил, что посетит Пакистан зимой и часть времени потратит на отдых.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве и еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.

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политика, пакистан, москва, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, россия