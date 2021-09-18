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За выборами в Госдуму следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению

За выборами в Госдуму следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению - РИА Новости, 18.09.2021

За выборами в Госдуму следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению

В Центризбирком не поступило ни одной жалобы от тех, кому был предоставлен доступ к видеонаблюдению за выборами, у парламентских партий нет претензий к... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T13:24

2021-09-18T13:24

2021-09-18T14:10

выборы в государственную думу

цик рф

политика

госдума рф

николай булаев

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Центризбирком не поступило ни одной жалобы от тех, кому был предоставлен доступ к видеонаблюдению за выборами, у парламентских партий нет претензий к техническим решениям, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."Пишут, что в данную минуту на портале видеонаблюдения находятся 7,5 тысячи пользователей, которые смотрят одномоментно 30 тысяч избирательных участков. Мы сегодня не имеем ни одной жалобы от тех, кому предоставлен доступ. Парламентские партии дали информацию, что у них нет ни одной жалобы к тому техническому обеспечению, которое мы им предоставили", - сказал Булаев в информцентре ЦИК.Он добавил, что в центрах общественного наблюдения достаточно рабочих мест. "Пожалуйста, приходите, наблюдайте", - сказал зампред ЦИК.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цик рф, политика, госдума рф, николай булаев