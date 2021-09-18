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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/zhaloby-1750669473.html
За выборами в Госдуму следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению
За выборами в Госдуму следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению - РИА Новости, 18.09.2021
За выборами в Госдуму следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению
В Центризбирком не поступило ни одной жалобы от тех, кому был предоставлен доступ к видеонаблюдению за выборами, у парламентских партий нет претензий к... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T13:24
2021-09-18T14:10
выборы в государственную думу
цик рф
политика
госдума рф
николай булаев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Центризбирком не поступило ни одной жалобы от тех, кому был предоставлен доступ к видеонаблюдению за выборами, у парламентских партий нет претензий к техническим решениям, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."Пишут, что в данную минуту на портале видеонаблюдения находятся 7,5 тысячи пользователей, которые смотрят одномоментно 30 тысяч избирательных участков. Мы сегодня не имеем ни одной жалобы от тех, кому предоставлен доступ. Парламентские партии дали информацию, что у них нет ни одной жалобы к тому техническому обеспечению, которое мы им предоставили", - сказал Булаев в информцентре ЦИК.Он добавил, что в центрах общественного наблюдения достаточно рабочих мест. "Пожалуйста, приходите, наблюдайте", - сказал зампред ЦИК.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
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цик рф, политика, госдума рф, николай булаев
13:24 18.09.2021 (обновлено: 14:10 18.09.2021)
 
За выборами в Госдуму следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению

Замглавы ЦИК Булаев: за выборами в Госдуму следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДемонстрация подготовки к дистанционному электронному голосованию
Демонстрация подготовки к дистанционному электронному голосованию - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Центризбирком не поступило ни одной жалобы от тех, кому был предоставлен доступ к видеонаблюдению за выборами, у парламентских партий нет претензий к техническим решениям, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Пишут, что в данную минуту на портале видеонаблюдения находятся 7,5 тысячи пользователей, которые смотрят одномоментно 30 тысяч избирательных участков. Мы сегодня не имеем ни одной жалобы от тех, кому предоставлен доступ. Парламентские партии дали информацию, что у них нет ни одной жалобы к тому техническому обеспечению, которое мы им предоставили", - сказал Булаев в информцентре ЦИК.
Он добавил, что в центрах общественного наблюдения достаточно рабочих мест. "Пожалуйста, приходите, наблюдайте", - сказал зампред ЦИК.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
Выборы в России. День первый
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 и будут работать до 20:00.

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на избирательном участке в Московской области
1 из 19

Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 и будут работать до 20:00.

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.

Глава Республики Саха Айсен Николаев во время голосования на выборах в Госдуму в Якутcке
2 из 19

Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября.

Люди голосуют на избирательном участке во Владивостоке
3 из 19

Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Сотрудница участковой избирательной комиссии на избирательном участке в Хабаровске
4 из 19

Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
5 из 19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.

На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.

Кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким голосует на избирательном участке в Хабаровске
6 из 19

Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.

На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев голосует на избирательном участке в Хабаровске
7 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.

Девушка голосует на избирательном участке в Хабаровске
8 из 19

Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов голосует на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке в Симферополе
9 из 19

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.

Девушки во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке №49 в Москве
10 из 19

В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной голосуют на избирательном участке во Владивостоке
11 из 19

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе
12 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.

© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области
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© РИА Новости / Виталий Шайфулин / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой во время измерения температуры перед голосованием на избирательном участке в Кызыле
13 из 19

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.

© РИА Новости / Виталий Шайфулин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40 процентов.

Мужчина голосует на избирательном участке в Симферополе
14 из 19

ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40 процентов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее № 9 Белгорода.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков голосует на избирательном участке в Белгороде
15 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее № 9 Белгорода.

© РИА Новости / Антон Вергун
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.

Девушка на избирательном участке в Симферополе
16 из 19

Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

Премьер Михаил Мишустин выбрал систему электронного голосования и принял участие в выборах, не покидая рабочего кабинета.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ
17 из 19

Премьер Михаил Мишустин выбрал систему электронного голосования и принял участие в выборах, не покидая рабочего кабинета.

© РИА Новости / Александр Астафьев
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в своей резиденции в Даниловом монастыре.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ.
18 из 19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в своей резиденции в Даниловом монастыре.

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, в условиях санитарных ограничений проголосовал онлайн.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ
19 из 19

Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, в условиях санитарных ограничений проголосовал онлайн.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
1 из 19

Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 и будут работать до 20:00.

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 19

Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
3 из 19

Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 19

Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
5 из 19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 19

Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.

На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
7 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
8 из 19

Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
9 из 19

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 19

В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
11 из 19

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.

© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области
Перейти в фотобанк
13 из 19

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.

© РИА Новости / Виталий Шайфулин
Перейти в фотобанк
14 из 19

ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40 процентов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
15 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее № 9 Белгорода.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
16 из 19

Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
17 из 19

Премьер Михаил Мишустин выбрал систему электронного голосования и принял участие в выборах, не покидая рабочего кабинета.

© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
18 из 19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в своей резиденции в Даниловом монастыре.

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
19 из 19

Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, в условиях санитарных ограничений проголосовал онлайн.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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