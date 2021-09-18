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В Ленинградской области явка избирателей превысила 23 процента
В Ленинградской области явка избирателей превысила 23 процента - РИА Новости, 18.09.2021
В Ленинградской области явка избирателей превысила 23 процента
Явка избирателей Ленинградской области на выборы по данным на 20:00 мск субботы составила 23,7%, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T22:19
2021-09-18T22:19
2021-09-18T22:19
выборы в государственную думу
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бокситогорский район
ленинградская область
лодейнопольский район
госдума рф
выборы в государственную думу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Явка избирателей Ленинградской области на выборы по данным на 20:00 мск субботы составила 23,7%, сообщает пресс-служба правительства региона."Явка избирателей в Ленинградской области по итогам второго дня голосования составила 23,74%. По информации Леноблизбиркома, на 20:00 в области проголосовало 329 473 избирателя", - говорится в сообщении.При этом наибольшую активность по итогам двух дней голосования проявили избиратели Лодейнопольского района (33,03%), Сосновоборского городского округа (29,8%) и Бокситогорского района (29,1%).Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Ленобласти в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов регионального парламента седьмого созыва. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, выборы, бокситогорский район, ленинградская область, лодейнопольский район, госдума рф, выборы в государственную думу
В Ленинградской области явка избирателей превысила 23 процента
Явка избирателей Ленинградской области по данным на 20:00 субботы составила 23,7 процента