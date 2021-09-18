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Явка на выборах в Госдуму в Петербурге превысила 16 процентов

Явка на выборах в Госдуму в Петербурге превысила 16 процентов - РИА Новости, 18.09.2021

Явка на выборах в Госдуму в Петербурге превысила 16 процентов

Явка на выборах в Госдуму в Петербурге к 15 часам второго дня голосования составила 16,68%, в Законодательное собрание – 15,72%, сообщил журналистам член... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T22:13

2021-09-18T22:13

2021-09-18T23:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму в Петербурге к 15 часам второго дня голосования составила 16,68%, в Законодательное собрание – 15,72%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин."Явка на выборах в Госдуму в Петербурге, по данным на 15 часов, составила 16,68%, в Законодательное собрание – 15,72%, - сказал Кузьмин.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, санкт-петербург, госдума рф, яблоко, выборы в государственную думу, коммунисты россии