https://ria.ru/20210918/vybory-1750724150.html

В Карелии за дня выборов проголосовали более 22 процентов избирателей

В Карелии за дня выборов проголосовали более 22 процентов избирателей - РИА Новости, 18.09.2021

В Карелии за дня выборов проголосовали более 22 процентов избирателей

Явка на выборах в Карелии к концу второго дня голосования составила 22,77%, информирует ЦИК республики. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T22:59

2021-09-18T22:59

2021-09-18T22:59

выборы в государственную думу

политика

республика карелия

единая россия

госдума рф

яблоко

коммунисты россии

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Карелии к концу второго дня голосования составила 22,77%, информирует ЦИК республики."В Карелии продолжается голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Республики Карелия. По состоянию на 20.00 18 сентября явка избирателей составила 115 866 человек, что составляет 22,77% от числа избирателей Карелии", - сообщает ЦИК Карелии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В Карелии проходят выборы в Госдуму и Законодательное собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750723085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика карелия, единая россия, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, россия