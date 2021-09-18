https://ria.ru/20210918/vybory-1750708151.html

В Приамурье проголосовали на выборах в Госдуму 22,7 процента избирателей

В Приамурье проголосовали на выборах в Госдуму 22,7 процента избирателей - РИА Новости, 18.09.2021

В Приамурье проголосовали на выборах в Госдуму 22,7 процента избирателей

Явка на выборы в Госдуму по итогам второго дня голосования в Амурской области составила 22,7%, такие данные на 20:00 (14:00 мск) публикует облизбирком. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T19:31

2021-09-18T19:31

2021-09-18T19:31

выборы в государственную думу

политика

белогорск

амурская область

госдума рф

выборы в государственную думу

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сен – РИА Новости. Явка на выборы в Госдуму по итогам второго дня голосования в Амурской области составила 22,7%, такие данные на 20:00 (14:00 мск) публикует облизбирком.Досрочно на выборах в Госдуму в Приамурье, по данным местного избиркома, проголосовали 2075 человек – это те, кто живёт и работает в труднодоступных населенных пунктах. Бюллетени досрочного голосования хранятся в опечатанных переносных ящиках и будут обработаны во время общего подсчёта голосов 19 сентября.Голосование на думских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.Кроме думских, в Приамурье проходят выборы депутатов законодательного собрания и ещё 67 муниципальных кампаний. К примеру, в Белогорске, втором по численности населения городе Амурской области, избиратели получают на руки по шесть бюллетеней, здесь выбирают новый состав городского совета народных депутатов.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750698549.html

белогорск

амурская область

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политика, белогорск, амурская область, госдума рф, выборы в государственную думу