https://ria.ru/20210918/vybory-1750698549.html

ЦИК рассмотрит жалобу КПРФ по потенциальным нарушениям на выборах

ЦИК рассмотрит жалобу КПРФ по потенциальным нарушениям на выборах - РИА Новости, 18.09.2021

ЦИК рассмотрит жалобу КПРФ по потенциальным нарушениям на выборах

Центризбирком оперативно и внимательно рассмотрит жалобу представителей КПРФ по выявленным потенциальным нарушениям на выборах, заявил зампред ЦИК Николай... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T17:32

2021-09-18T17:32

2021-09-18T17:32

выборы в государственную думу

политика

московская область (подмосковье)

балашиха

москва

геннадий зюганов

госдума рф

яблоко

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Центризбирком оперативно и внимательно рассмотрит жалобу представителей КПРФ по выявленным потенциальным нарушениям на выборах, заявил зампред ЦИК Николай Булаев.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее призвал принять меры по нарушениям в ходе голосования на выборах в Госдуму. По данным ЦК Компартии, нарушения зафиксированы на Дальнем Востоке, в Бурятии, в Брянской, Московской областях."Они оставили письменную жалобу, несколько пунктов озвучили. Был озвучен Брянск, Балашиха. Есть жалоба, она развернутая, достаточно развернутая", - сказал Булаев в информцентре ЦИК.Он добавил, что также было сообщение о применении насилия к одному из наблюдателей рядом с избирательным участком в Краснодаре. "Надо помочь наблюдателю обратиться в правоохранительные органы, чтобы объективно рассмотрели. Это не наши полномочия, но мы к этому все равно внимательно относимся как к тому, что связано с выборами. Связано или нет на самом деле, мы не знаем", - подчеркнул Булаев.ЦИК внимательно рассмотрит жалобу КПРФ, отметил он. "У нас с ними нормальные тесные отношения, член ЦИК Евгений Колюшин был с ними, он будет контролировать рассмотрением этой жалобы, я уверен, что мы ее в ближайшее время в полном объеме рассмотрим и примем исчерпывающее по ней решение", - заключил Булаев.Ранее зампред ЦИК рассказал, что представители КПРФ передали в комиссию заявления по ряду жалоб, "по тем случаям, по которым у них есть собственное четкое убеждение, что ситуацию можно зафиксировать и доказать, что было нарушение".В КПРФ в числе прочего заявляли о блокировании работы горкома партии в подмосковном Королеве, отметив, что обратились по этому поводу на горячую линию ЦИК и в полицию. Кроме того, в КПРФ утверждают, что в Москве при голосовании на дому бюллетени выдают "посторонние лица", а паспортные данные избирателей заранее внесены в бюллетени, что нарушает процедуру голосования. В партии заявляют также о случаях препятствования работе членов комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей в Москве.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210918/bashkiriya-1750657564.html

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политика, московская область (подмосковье), балашиха, москва, геннадий зюганов, госдума рф, яблоко, николай булаев, коммунисты россии